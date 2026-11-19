La cantante Luz Casal recibió el LXVIII Premio Fernández Latorre, en un acto celebrado en la sede del Museo de La Voz de Galicia, en el municipio coruñés de Arteixo. Con agradecimiento a esta reconocimiento, confirmó que la totalidad del dinero (10.000 euros) lo destinará al Ayuntamiento de Boimorto, donde nació, para crear una biblioteca. “Donde los vecinos accedan a la lectura de libros y así tener una ventana abierta al mundo”, aseveró después de que el jurado le concediese este premio por su “intensa relación” con Galicia.

En su discurso, la artista destacó el significado de este premio y recordó también la actividad que impulsa en su localidad natal, Boimorto, a través del Festival de la Luz con la participación cada año de distintos artistas y con un dinero recaudado que se destina a distintas causas.

El acto se celebró en el Museo Santiago Rey Fernández-Latorre con presencia de representantes políticos y del ámbito social, entre ellos el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. El titular del Ejecutivo gallego resaltó la “capacidad” de Luz Casal “para emocionar a generaciones diferentes”. De su música, indicó que “nos une” y que “cuando un gallego triunfa, triunfa Galicia”, sentenció.