Mariskal Romero (Huelva, 1948) habla como si fuese a ejecutar un vibrante solo de guitarra. Galardonado con el IV Premio Carlos Tena a la Divulgación Musical 2026 de RTVE y la SGAE, Mariskal comenta sus impresiones tras conocer la noticia.

Pregunta. ¿Qué hacía cuando le comunicaron que ganó este premio?

Respuesta. Trabajando. Estoy en jubilación activa. Sigo dirigiendo la revista, La Heavy, que lleva ya 45 años en los quioscos de Hispanoamérica, hago programas para RockFM y mi propia radio con la página web correspondiente. Sigo dirigiendo los tres medios, con muchas ganas de seguir peleando, sobre todo por la revista, que es ya icónica por su defensa del rock potente y el “heavy rock”.

P. Si bien este premio tiene una trayectoria bastante corta comparado con otros de envergadura nacional, el que usted sea uno de los primeros escogidos es bastante meritorio. ¿Qué supone para usted este galardón?

R. Yo he sido poco premiado, que es lo que trae consigo el trabajar siempre como "freelance". Nunca he estado en plantilla de ninguna radio, con lo cual no he dependido de los despachos para pinchar la música que he querido. He tenido esa suerte y libertad, y realmente pocos premios he tenido: el de la Asociación de managers musicales de este país -que me congratuló mucho también por la defensa del trabajo de los músicos- y este, que es el tributo de los colegas de la prensa en el caso de la radio estatal y los músicos y compositores. Para mí se cierra el círculo de un trabajo de más de 50 años al servicio de la buena música, tanto en prensa como en radio principalmente.

P. A propósito de esto, ¿recuerda cuál fue la primera canción de rock que escuchó -o al menos que le impactó- y la primera vez que se sentó en una cabina de radio?

R. El "Twist and Shout" de los Beatles. Eran tiempos del Dúo Dinámico y estos vinieron como un terremoto que nos sacudió desde los testículos al corazón. Yo caí prendado ahí y, a partir de entonces, en el 67, en un piso del Opus Dei, con unos amigos y compañeros poníamos 25 pesetas y hacíamos lo que se llamaba la tabla redonda del disco, donde criticábamos y comentábamos los discos. A partir de ahí convencí a un director de una radio de Madrid, Radio Centro, para llevar ese programa a la antena. Lo hicimos durante un año con tres personas más y, pasado ese tiempo, el propio director me llamó para decirme que quería que hiciera un programa diario. En 1968 tuve mi primer diario en esa emisora, que se llamaba Musicolandia, donde también estaban dos gallegos ilustres como fueron Pepe Domingo Castaño y Elías Rodríguez. Empecé ese diario en el 68 al rebufo del Mayo francés con toda la vanguardia; rompimos totalmente los esquemas porque, en una radio muy plana, traje a Cream, a Hendrix, a los Rolling, a Deep Purple y todo lo que significaba la eclosión de la música progresiva.

P. Estaba conviviendo junto con la historia, en esa etapa pionera del rock y de la invasión británica. ¿Cómo fue esa etapa fascinante y un poco alocada?

R. Sí, yo escuchaba sobre todo Radio Luxemburgo en onda media, que se oía muy mal, y especialmente la emisora de la base de Torrejón de Ardoz, aquí cerquita de Madrid. Como vivía a unos kilómetros de la base, entraba muy bien la señal y ahí ponían programas de las grandes estrellas como Wolfman Jack, el hombre lobo, o el emperador Rosko. Esa fue mi escuela de escuchante. De hecho, el primer templo del rock de vanguardia que hubo en España estuvo en Madrid, la mítica discoteca M&M, adonde vinieron los primeros grupos de vanguardia: desde Soft Machine, Nico, Sandy Denny o la Premiata Forneria Marconi, hasta los Geordie con el que sería más tarde el cantante de AC/DC, Brian Johnson. Fue la primera explosión de vanguardia y, a partir de ahí, desembocó también en la creación del histórico sello Chapa, que es la gran plataforma del rock estatal nuestro, siempre de vanguardia, rock potente o rock sinfónico de calidad.

P. ¿Cómo fue ese tránsito de ser conductor de un programa de radio a decidir entrar en la faceta de producción, llevándolo en paralelo con su proyecto radiofónico?

R. Es anecdótico, aunque es algo que me preguntan con frecuencia. Yo no soy productor ni fui productor. Producía y firmaba, y me metía en el estudio también -de hecho, llevé a Barón Rojo a grabar el mítico "Volumen brutal" a Londres, a los estudios de Ian Gillan-, pero mi faceta como productor fue puntual. Yo he sido siempre periodista, "disc jockey", comentarista y crítico. No tenía intereses ni firmaba los temas con los músicos, que en aquel tiempo era normal que el productor dijera: "Vale, yo te produzco, pero me tienes que poner en algunas canciones como autor", que eso es lo que da dinero al cabo de 60 años. Nunca me metí en eso porque vivía muy bien de mis publicidades y mis programas de radio, y me vi presionado por los propios grupos como figura popular de cara a las compañías discográficas para producir. Fue algo puntual y casi anecdótico, aunque he firmado discos memorables como los de Moris, el primero de Tequila, Asfalto, Bloque, Cucharada, lo primero de Leño o Barón Rojo.

P. Más allá del ámbito español, en esa época de crecimiento y descubrimiento revolucionario está el rock hecho en México o Argentina, que son palabras mayores. ¿Cómo ha sido su experiencia de trabajo en esa faceta internacional?

R. Fui en el año 1983 a Buenos Aires, todavía en plena dictadura militar, ya que hasta el 84 no vuelve la democracia con Alfonsín. En el verano del 83 fui como embajador del rock español; estaban todavía acojonados, iba a las radios y no querían hablar del mensaje que yo llevaba, que era que el rock español había sido la banda sonora para la caída de la dictadura franquista. Antes, en el 82, fuimos también a Caracas, al Poliedro, con Barón Rojo, después del impacto de tocar en el Festival de Reading en Inglaterra y del éxito de "Volumen brutal". Más tarde, como la revista La Heavy se vende en todos esos países, he sido habitual acompañando a Mägo de Oz y a distintas bandas de nuestro país. He estado en Perú y he hecho radio puntualmente en esos países, donde se me abría la puerta primordialmente por los grupos que llevábamos -Obús, Barón Rojo, Mägo de Oz principalmente- y porque la gente leía La Heavy.

P. Resulta curioso que saliera de aquí a hacer radio y fuera a esos países también a continuar con ella. Se puede decir que la radio ha sido una constante en toda su vida, manteniéndose más allá de la evolución tecnológica.

R. Claro, en Argentina estuve tres años haciendo radio en un programa de más de un millón de oyentes en la FM Rock & Pop —en el 93, 94 y 95—, que es cuando entrevisto a los Rolling Stones. Fue un hito periodístico haberlos tenido durante 15 minutos para mí en un "set" montado en el entonces DF mexicano durante la gira del "Voodoo Lounge". Pero me olvidaba de Cuba, donde también he tenido algunas incursiones apoyando el rock cubano con bandas como Sugarless, a quienes llevamos a tocar allí. Abarca todo el concepto hispanoamericano; creo que en nuestro país no hay ningún profesional como yo que haya divulgado tanto la cultura del rock en el idioma de Cervantes.

P. Es bellísima esa conexión musical e idiomática, que me imagino que para usted ha sido una experiencia maravillosa.

R. Sí, en el 83, en Argentina, llevé todo el catálogo de Chapa y estuve allí unos diez días haciendo radio y televisión, todavía con los militares en el poder. Luego, en cada país, ha sido un proselitismo de vindicar esta cultura que nos une a un montón de bandas latinoamericanas y solistas.

P. Para despedirnos, ¿qué quisiera comentar a propósito de este premio y qué lo motiva?

R. Como te decía, aparte de las cosas a nivel particular de discotecas o festivales, los únicos premios que he tenido a lo largo de una carrera tan dilatada, extensa y fructífera me los merezco, no puedo decir que no, porque llevo casi 60 años defendiendo este lado de la cultura. Uno fue el de managers españoles por el apoyo durante la pandemia: cuando no les dejaban trabajar, me puse al frente con vídeos y muchas iniciativas, y me dio mucha alegría que los profesionales me reconocieran ese apoyo. Y este premio, reitero, une a los periodistas -porque son periodistas del jurado quienes me lo han dado por parte de Radio Nacional y Televisión Española- y, por otro lado, a la SGAE, que son los autores. Para mí se cierra el círculo de premios para un locutor, un "disc jockey" y un periodista sobre todo "freelance" e independiente. Nunca he trabajado en plantilla fija; he estado en todas las cadenas españolas y en muchas revistas, pero nunca he tenido que trabajar al dictado, lo que me ha dado la libertad de poner siempre la música que he querido. Es un privilegio que agradezco a este mundillo, que me ha dado la oportunidad de entrevistar prácticamente a todo el mundo, desde Chuck Berry hasta los Rolling Stones.