Los médicos llevan a Madrid su rechazo al Estatuto Marco

Unos 5.000 médicos y facultativos se manifestaron este sábado en Madrid contra el acuerdo del Estatuto Marco pactado entre el Ministerio de Sanidad y varios sindicatos. Los profesionales exigieron un texto propio que reconozca sus singularidades y pidieron la dimisión de la ministra Mónica García. Durante la protesta se escucharon consignas como “Mónica García, dimisión”, “Mónica, traidora” o “Sin médicos no hay Sanidad”.

La movilización, convocada por el Comité de Huelga de organizaciones médicas, recorrió Madrid bajo el lema “Por un estatuto propio del médico y el facultativo” y sirvió de antesala a cinco días de huelga nacional previstos entre lunes y viernes. El médico Gel Mirández afirmó que en “todas las Comunidades Autónomas” el colectivo rechaza el texto “tal y como lo ha redactado este gobierno” y denunció guardias no reconocidas: “Queremos trabajar igual que los demás. No tener que ser como esclavos”. Criticó que las horas extra no computen para la pensión ni permitan jubilarse antes y lamentó que la profesión dificulte la conciliación familiar.

La presidenta del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, Teresa Serrano, reclamó que los estudiantes “sean escuchados” y alertó de precariedad, burnout y jornadas de 24 horas: “Estar trabajando 24 horas es inhumano”. Criticó que esas guardias no coticen y resulten imprescindibles para lograr un salario digno, lo que, a su juicio, empuja a problemas de salud mental y a la falta de vida personal. La protesta concluyó ante la sede ministerial con la lectura de un manifiesto que exige un estatuto específico que recoja “las especiales condiciones de formación, desempeño y responsabilidad” del colectivo.

Fuera aspectos claves

Los convocantes consideran que el acuerdo alcanzado con otros sindicatos solo introduce cambios parciales y no aborda de forma integral las condiciones laborales de médicos y facultativos. Denuncian que el capítulo propio incluido en el texto regula básicamente las guardias y deja fuera aspectos clave como jornada, carrera profesional o jubilación.

El acuerdo del Estatuto Marco, anunciado tras tres años de negociación y pendiente de aprobación en Consejo de Ministros y posterior tramitación, actualiza una norma sin revisar desde hace 23 años. El Comité de Huelga sostiene que no existió una “verdadera negociación” y que el documento salió adelante pese a la oposición del sindicato profesional mayoritario de facultativos.

La ministra de Sanidad, Mónica García, rechazó varias veces un Estatuto exclusivo para médicos, alegando que “rompería la cohesión y generaría desigualdades” en el Sistema Nacional de Salud. Ante la huelga, envió una carta al Comité de Huelga sugiriendo recurrir a iniciativas parlamentarias o negociar con las comunidades autónomas.

García expresó respeto al derecho a huelga, pero advirtió del impacto sobre pacientes y el sistema. Los sindicatos defendieron la huelga como “última opción” tras numerosas reuniones con el Ministerio, grupos parlamentarios y sistemas autonómicos de salud, denunciando sobrecarga laboral, jornadas de 24 horas, pérdida de retribuciones y abandono del SNS por parte de profesionales. La huelga de la próxima semana será la primera de cinco previstas hasta junio, con concentraciones confirmadas en todo el país.

Servicios mínimos en Galicia por la huelga que arranca este lunes

El Diario Oficial de Galicia publicó los servicios mínimos para la huelga convocada por la CESM, con apoyo de O'Mega en Galicia, contra el Estatuto Marco para facultativos, prevista desde el lunes hasta el viernes, así como para los paros del 16 al 20 de marzo, 27 al 30 de abril, 18 al 22 de mayo y 15 al 19 de junio de 2026.

Sanidade establece cobertura del 100% en urgencias, emergencias, quirófanos urgentes, partos, laboratorios, unidades de cuidados intensivos, coronarias, diálisis y tratamientos oncológicos, así como en hospitalización urgente y altas clínicas. Se garantiza un facultativo por unidad según el tamaño de la plantilla, y se atenderán consultas urgentes, preferentes y oncológicas, así como pruebas complementarias inaplazables y dispensación de sangre, medicamentos y productos sanitarios. También se incluye atención a pacientes de hospitalización a domicilio, cuidados paliativos y aquellos con indicación quirúrgica prioritaria.

En atención primaria, se cubre el 100% de la actividad urgente, y en centros de salud no PAC se asegura asistencia urgente o inaplazable, con un mínimo de personal según el número de médicos y presencia de pediatra por centro o zona de referencia. Además, se garantiza la actividad mínima de personal farmacéutico para homologación de medicamentos y productos sanitarios, y de odontólogos para procesos agudos, especialmente en población infantil, asegurando así la continuidad asistencial y la atención inmediata en todas las áreas críticas durante la huelga.

