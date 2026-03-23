Los mensajes cifrados desaparecerán de la app Instagram el 8 de mayo

La compañía Meta pondrá fin a los mensajes protegidos con cifrado de extremo a extremo (E2EE) en Instagram a partir del 8 de mayo. Este cambio supondrá la eliminación de los contenidos enviados bajo este sistema de seguridad, por lo que la empresa ha recomendado a los usuarios descargar previamente fotos, vídeos y mensajes si desean conservarlos.

El cifrado de extremo a extremo es una tecnología de seguridad que protege el contenido de las conversaciones digitales. Gracias a este sistema, solo el emisor y el receptor pueden acceder a los mensajes, mientras que terceros (incluidas las propias plataformas) no pueden leer ni consultar su contenido. Este tipo de protección está presente en diversas aplicaciones como WhatsApp, Messenger, Signal, Telegram o X.

En el caso de Instagram, esta función se había implementado para reforzar la privacidad de determinadas conversaciones dentro de la plataforma. Sin embargo, según ha informado la empresa, los mensajes cifrados con E2EE dejarán de estar disponibles desde la fecha señalada.

Como consecuencia, todos los mensajes protegidos serán eliminados. Por ello, Meta ha empezado a mostrar avisos dentro de la aplicación para alertar a los usuarios y recordarles que descarguen los contenidos importantes antes del borrado definitivo.

El uso de este sistema ha sido objeto de intensos debates en los últimos años. Aunque es clave para garantizar la privacidad de las comunicaciones, algunos gobiernos y cuerpos policiales advierten que puede dificultar investigaciones de delitos graves, como el crimen organizado o la explotación y abuso infantil en internet.