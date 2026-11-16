Un usuario pulsa el enlace de Outlook/Mail en un resultado de búsqueda de Microsoft 365.

Microsoft publicó una explicación detallada de las tres causas que provocaron la caída masiva de los servicios de Outlook, Teams y Copilot en más de 70 países en todo el mundo el jueves pasado, y que tuvo una duración de casi 24 horas, entre las que destaca un defecto de “software” oculto desde julio.

La tecnológica explicó, a través del vicepresidente ejecutivo de Copilot, Agentes y Plataformas en Microsoft, Charles Lamanna, que un defecto de “software” oculto, combinado con un aumento del tráfico de la red y una menor capacidad de los servidores, provocó un cese de servicio global en la puerta de enlace de red (el sistema que recibe las conexiones de los usuarios y las dirige hacia cada servicio) que da soporte a muchos servicios de Microsoft 365.

“Lamentamos profundamente el impacto en todos nuestros clientes”, dijo un vicepresidente ejecutivo de Microsoft

“Lamentamos profundamente el impacto en todos nuestros clientes y reconocemos el impacto que esto tiene en sus operaciones y negocios normales”, señaló Lamanna en una publicación hecha en X (antes Twitter), donde resumió las causas, que se amplían en el informe preliminar postincidente, accesible a través del centro de administración bajo MO1550821 y EX1550543.

Tres factores

Concretamente, el incidente se debió a tres factores principales. El primero fue un defecto latente derivado de una actualización de corrección para los servidores de puerta de enlace de red de Microsoft 365 que, tras pasar por el proceso de despliegue seguro de Microsoft, se empezó a lanzar en julio de este año y, durante más de tres meses, no causó ningún impacto pese a estar implementada en todo el mundo.

Sin embargo, este defecto se hizo presente el pasado jueves y ocasionó que los servidores se sobrecargasen y dejasen de estar operativos bajo ciertas condiciones de carga, como matizó Lamanna.

El segundo factor que influyó fue un aumento repentino de la carga, que hizo más probable que las puertas de enlace se encontrasen con ese defecto.

Según explicó el directivo, Microsoft cuenta con dos sistemas de puertas de enlace de red independientes, utilizados para conmutar de uno a otro durante interrupciones o fallos. Quince horas antes de la caída masiva, Teams realizó una conmutación por error desde la puerta de enlace de red alternativa a la principal, que también da servicio a Exchange Online.

Como resultado de este tipo de conmutación, se aumentó la carga de esa puerta de enlace y se modificaron sus patrones de tráfico.

La tercera razón de la caída masiva fue que, al mismo tiempo, casi el 14% de la capacidad de los servidores de la puerta de enlace de red estaba fuera de servicio debido a otro problema que surgió el día anterior y que no estaba relacionado.