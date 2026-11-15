El robo de datos online, la principal amenaza para pymes y usuarios

Durante la primera mitad de 2026, el malware (programa o código diseñado de forma intencionada para dañar, infiltrarse, interrumpir o robar información digital) se convirtió en la principal amenaza detectada en el tráfico DNS, arrebatándole el primer puesto al phishing (suplantación de la identidad). Este salto fue especialmente rápido: en apenas seis meses pasó de ocupar la cuarta posición a encabezar la lista de ciberataques. Así lo refleja el último informe de inteligencia de amenazas de la compañía de análisis digital EfficientIP, elaborado a partir del estudio continuado de más de 150.000 millones de transacciones DNS al día.

El protagonismo del malware explica gran parte del repunte general del cibercrimen, que creció un 24% en este periodo hasta rozar los 14.000 millones de alertas. De hecho, la actividad de malware casi se duplicó respecto a finales de 2025, sumando 3.840 millones de detecciones. El punto más crítico se vivió entre enero y abril, cuando los ataques diarios se multiplicaron por cuatro: pasaron de un mínimo de 8 millones de incidentes al día a un récord de 32,6 millones, cifra que se mantuvo prácticamente estable hasta la llegada del verano. Los datos del informe demuestran que esta oleada no surgió de la nada, sino que los atacantes construyeron su infraestructura semanas antes de lanzar la ofensiva.

Esta evolución confirma que una aparente calma o la caducidad de un dominio web no significan que el peligro haya desaparecido, ya que muchas redes maliciosas reactivan su actividad tras largos periodos durmientes. Por su parte, el phishing global se redujo un 10%, con las empresas de mensajería y paquetería como grandes afectadas, saltando del séptimo al tercer lugar entre los sectores más atacados.