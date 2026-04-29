Muere Jade Kops, influencer neerlandesa

Jade Kops, joven neerlandesa cuya historia conmovió profundamente a su país, falleció el pasado viernes a los 19 años tras una prolongada lucha contra un rabdomiosarcoma. Su vida, aunque breve, dejó una huella extraordinaria gracias a su valentía, su transparencia y su compromiso con la concienciación sobre el cáncer infantil.

Nacida en 2007 en ‘s‑Gravenzande, Jade creció en un entorno familiar muy unido. A los 14 años recibió un diagnóstico que transformaría su vida y la de quienes la rodeaban. Desde el inicio de su enfermedad, decidió compartir su proceso a través de redes sociales, donde relataba con honestidad tanto los avances como los retrocesos. Su manera de comunicar, directa y sensible, atrajo a miles de personas que encontraron en ella un ejemplo de fortaleza y humanidad.

Durante los años de tratamiento, Jade atravesó cirugías, ciclos de quimioterapia y periodos de remisión que alimentaron la esperanza de una recuperación. Sin embargo, a finales de 2024 los médicos informaron a la familia de que la enfermedad ya no podía curarse. En 2025, tras nuevas complicaciones, Jade optó por priorizar su bienestar y reducir los tratamientos más invasivos. En marzo de 2026 anunció públicamente que se encontraba en la fase final de su vida, un mensaje que generó una ola de apoyo en todo el país.

Su labor fue reconocida en vida por instituciones y figuras públicas, que destacaron su capacidad para transformar una experiencia devastadora en un movimiento de solidaridad.