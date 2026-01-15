Una misión de la NASA regresa con éxito a la Tierra con uno de sus cuatro astronautas enfermo

La misión Crew-11 de la NASA ha aterrizado con éxito este jueves en el océano Pacífico cerca de California, en Estados Unidos, tras un regreso anticipado desde la Estación Espacial Internacional debido a que uno de los cuatro astronautas estaba enfermo. Debido a la privacidad médica, la agencia espacial de Estados Unidos no ha compartido más detalles sobre el miembro de la tripulación.

Fue el 8 de enero cuando la NASA anunció su decisión de regresar a la Tierra la misión SpaceX Crew-11 desde la estación espacial antes de lo previsto, al monitorear el estado de salud de un miembro de la tripulación que residía y trabajaba a bordo del laboratorio orbital y que actualmente se encuentra estable.

Los astronautas de la NASA Zena Cardman y Mike Fincke, el astronauta de la JAXA (Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón) Kimiya Yui y el cosmonauta de Roscosmos Oleg Platonov han amerizado con éxito en el océano Pacífico frente a la costa de San Diego durante la mañana de este jueves.

Los administradores de la misión continúan monitoreando las condiciones en la zona de recuperación, ya que el desacoplamiento de la nave espacial Dragon de SpaceX depende de la preparación de la nave espacial, la preparación del equipo de recuperación, el clima, el estado del mar y otros factores.