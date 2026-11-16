El nuncio apostólico de su santidad en España, Piero Pioppo, ensalzó el “valor y la solidaridad” que afloraron ante el accidente ferroviario del pasado 28 de octubre en la localidad de Urda (Toledo), en el que fallecieron 69 personas.

“El accidente ferroviario, acaecido el pasado 28 de octubre, nos conmocionó con toda la sociedad española. Al tiempo de la oración confiada, serena y unánime de todos ustedes, pastores y fieles, elevando a Cristo la mirada, afloran y afloraron, en la dramática escena, el valor ante el dolor, la solidaridad de todos cuantos acudieron con las fuerzas del orden y gentes del lugar, y la atención ejemplar cercanísima y pastoral del clero”, destacó Pioppo durante la inauguración de la CXXX Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE).

Además, aseguró su oración “por la pronta recuperación de los heridos y el eterno descanso de los fallecidos” y reiteró su “cercanía y más sentido pésame” a los familiares de las víctimas.

Oportunidad bienhechora

Por otro lado, con motivo del 60 aniversario de la CEE, el nuncio destacó que “nadie puede negar el logro y la oportunidad bienhechora aun contando con las diferencias en sensibilidades, como ocurre en toda familia”.

También recordó el “memorable” viaje del papa León XIV a España el pasado mes de junio destacando el “impresionante y altamente edificante verdadero ejemplo de fe y de civismo por parte de toda España” que salió a recibirle y escucharle.

Para el nuncio, este evento “histórico, fortifica y constituye un signo de esperanza importante en la misión de la Iglesia que aquí peregrina y ha tenido y tiene repercusión general en la Iglesia Universal”. “Los hombres y mujeres de hoy buscan a Jesús”, afirmó.

En concreto, recordó la solemnidad del Corpus cuando el papa señaló “las raíces, la historia de la fe en España, recordando su poder transformador hoy” para la sociedad y aseguró que con aquella homilía en Cibeles “alentó” los corazones, asegurando que “Cristo visita los rincones del corazón y de la “historia, también los más oscuros”.

Por su parte, el presidente de la CEE y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, advirtió del “aumento de la agresividad histérica” en la sociedad y criticó las “soflamas que polarizan” la vida intelectual, social y mediática.

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“Lo que más impresiona es el hecho de que la fragmentación del vínculo social y el aumento de la agresividad histérica, llena de desencanto, rabia e indignación, aparecen como efectos colaterales de nuestro mejor descubrimiento: la dignidad de cada persona, la libertad del individuo”, expresó Argüello.