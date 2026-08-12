La OMS critica los cambios en el sistema vacunal de EEUU

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, criticó los cambios en el calendario de vacunación impulsados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al considerar que no se alinean con la evidencia científica. La OMS se pronunció después de que Trump aprobara una orden por la que se insta a los Estados del país a inmunizar a los niños contra once enfermedades, siete menos que las recomendadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

“La OMS está preocupada porque los cambios en la política de inmunización en Estados Unidos no están alineados con la mejor ciencia”, afirmó Tedros en rueda de prensa. El director general defendió que las vacunas son una de las herramientas “más poderosas” para proteger a los niños y subrayó que décadas de evidencia científica respaldan su eficacia y seguridad.

En la misma línea, el vocal del Comité Asesor de Vacunas (CAV) de la Asociación Española de Pediatría (AEP), el doctor Pepe Serrano, advirtió de que la modificación del calendario estadounidense se traducirá en “menos niños bien vacunados”. A su juicio, la decisión supone “una de sus tonterías más avanzadas” en materia de descrédito de la vacunación.

Serrano cuestionó especialmente la decisión de dividir la triple vírica

Serrano cuestionó especialmente la decisión de dividir la triple vírica, que protege frente al sarampión, las paperas y la rubéola, en tres vacunas independientes y administrarlas en visitas médicas separadas. “Es una locura que no tiene sentido”, afirmó, al considerar que la medida implicará más pinchazos para los menores, más visitas al médico y un mayor coste para el Estado.

Serrano también criticó que algunas vacunas pasen a depender de una decisión compartida entre los padres y el pediatra y que determinados preparados dejen de estar financiados por el Estado. A su juicio, reducir la financiación puede provocar un descenso de las coberturas vacunales, ya que cualquier modificación que dificulte o encarezca el acceso a las vacunas puede perjudicar su administración.

Brote de sarampión

El pediatra recordó además el brote de sarampión registrado en Estados Unidos hace dos años, que calificó como el “más grande desde que hay vacunaciones”, y relacionó su aparición con el descenso de las tasas de inmunización. En su opinión, los nuevos cambios podrían favorecer una situación similar.

Por todo ello, Serrano rechazó el nuevo calendario vacunal estadounidense y advertió de que este tipo de decisiones “da alas” a los movimientos antivacunas al reforzar mensajes alejados de la evidencia científica. “Obviamente absurdo”, concluyó sobre el cambio impulsado por la Administración Trump.