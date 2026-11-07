La ourensana Nerea Jiménez sigue en La Voz tras ser “robada” Pablo López

Pablo López abraza a la ourensana Nerea Jiménez tras "robarla" para su equipo en La Voz.

Ourense mantiene su representación en esta edición de La Voz. La barquense Nerea Jiménez, de 18 años, continuará una semana más en el concurso musical, aunque lo hará en un equipo diferente después de protagonizar uno de los momentos destacados de la noche de Batallas.

La joven comenzó la gala enfrentándose a Idoia, su compañera en el equipo de Lola Índigo. Ambas interpretaron ‘La Tirana’, una canción de Mon Laferte y Nathy Peluso, en una actuación que convenció a los cinco coaches.

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Antes de salir al escenario, Nerea aseguraba que su objetivo era ofrecer la mejor actuación posible y disfrutar de la experiencia. Finalmente, su esfuerzo tuvo recompensa: Lola Índigo decidió mantenerla entre sus elegidos y la nombró ganadora del duelo, asumiendo el riesgo de que alguno de los otros coaches utilizase su opción de robo.

“Nerea tiene un alma vieja con tan solo 18 años”, destacaba la artista granadina, que reconocía sus ganas de seguir escuchándola.

Sus deseos se cumplirán, aunque a partir de ahora la joven defenderá su talento en el equipo de Pablo López.

Pablo López ya había avisado de su intención de robar

El cantante malagueño no ocultó su interés por Nerea después de escuchar su batalla con Idoia. “Huele a robo a 200 kilómetros”, advertía, dejando claras sus intenciones.

Una vez finalizadas las actuaciones del equipo de Lola Índigo, llegó el momento de los robos. Pablo López, Mika y Melendi tenían la oportunidad de incorporar a un talento a sus respectivos equipos y el intérprete de ‘El Patio’ fue el más rápido en pulsar el botón.

Antes de anunciar el nombre de la elegida, Pablo López explicó los motivos de su decisión: “Me ha ganado por lo que está pasando en el escenario, pero también por lo que puede pasar”. A continuación, pronunció el nombre de la barquense.

La reacción de Nerea fue de emoción e incredulidad ante una oportunidad que agradeció visiblemente emocionada. “He visto algo muy, muy especial. Nerea ha sido lo suficientemente libre para seguir”, explicaba después el cantante en los totales del programa.

De esta forma, la aventura de la joven ourensana continúa en La Voz, ahora bajo la dirección de Pablo López y con la vista puesta en la Batalla de Ganadores.