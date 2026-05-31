El papa en España: una visita con doce discursos y 2.500 kilómetros en seis días

El papa León XIV iniciará esta próxima semana su viaje a España, en el que recorrerá más de 2.500 kilómetros y pronunciará 12 discursos, cinco homilías y cinco saludos. La visita comenzará el próximo sábado 6 de junio cuando el avión en el que viaja el pontífice aterrice en la capital a las 10:30 horas, según la agenda oficial del viaje apostólico.

A las 11:30 horas tendrá lugar una ceremonia de bienvenida en el Palacio Real de Madrid; posteriormente, los reyes, la princesa de Asturias y la infanta Sofía mantendrán un encuentro privado con León XIV, según la agenda de Casa Real, y a continuación, a las 12:30 horas, tendrá lugar un encuentro institucional con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático, en el que el papa pronunciará su primer discurso. Ya por la tarde del sábado a las 18.00 horas, el papa se desplazará al barrio de Lucero, en el distrito de Latina, para visitar a los operadores y usuarios del centro social “Cedia 24 horas”, donde realizará un saludo. Ese mismo día a las 20.30 horas, tras un recorrido en papamóvil, participará en el primer acto multitudinario de su visita, la Vigilia de oración con los jóvenes, en la Plaza de Lima, en la que León XIV pronunciará su segundo discurso. Allí, responderá a las preguntas de una decena de jóvenes, abordando temas como la polarización, el sufrimiento, la vocación o el sentido de la vida; y habrá actuaciones de Hakuna, Siloé, Beret o Lola Tuduri, entre otros. La vigilia coincide con un concierto de Bad Bunny y el arzobispo de Madrid, José Cobo, señaló, que no se descarta algún encuentro entre el cantante y el pontífice.

Encuentro con la sociedad

El domingo 7 de junio, a las 10:00 horas tendrá lugar en la Plaza de Cibeles la misa con la homilía del papa y la Procesión del Corpus Christi. Por la tarde, a las 16:30 horas, Robert Prevost tendrá un encuentro privado con los miembros de la orden de San Agustín en la Nunciatura Apostólica y a las 18:00 horas se encontrará con representantes de la cultura, el arte, la economía y el deporte en el Movistar Arena.

El lunes 8 de junio comenzará a las 09:30 con un encuentro con el presidente del Gobierno en la Nunciatura, para trasladarse después al Congreso, donde a las 10:30 se encontrará con los miembros del Parlamento español y se convertirá en el primer papa que pronuncie un discurso ante la Cámara. Más tarde, a las 19:00 horas, tendrá un encuentro con la comunidad diocesana en el estadio Santiago Bernabéu.

El martes 9 de junio, el Pontífice se encontrará con los voluntarios de la visita a la capital en el Pabellón 3 de Ifema, y pronunciará otro discurso, antes de partir en avión a las 11:10 hacia Barcelona. Ya en la ciudad condal está previsto el rezo de la hora media en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, con homilía del papa y a las 20:00 horas la vigilia de oración en el Estadio Olímpico “LLuís Companys”, con discurso del Santo Padre.

El miércoles 10 de junio, a las 10.50 horas, León XIV visitará el centro penitenciario “Brians 1”, donde se encontrará con 80 presos y escuchará el testimonio de dos reclusas; y a las 12.00 entrará en la Abadía de Montserrat, con la oración del Santo Rosario y discurso previsto del pontífice. A las 13.00 almorzará con la comunidad benedictina de Montserrat. A las 19:30 está prevista la misa en la Basílica de la Sagrada Familia y la inauguración de la torre de Jesucristo.

Canarias

El jueves 11 de junio, el papa se desplazará desde El Prat a las Palmas de Gran Canaria, donde está prevista su llegada a la base aérea de Gando a las 10:50 horas. El primer discurso de Robert Prevost en el archipiélago tendrá lugar en un encuentro con las realidades de acogida a los migrantes en el puerto de Arguineguín, previsto a las 11:40 hora. A las 18.30 horas, tendrá lugar la misa en el Estadio de Gran Canaria, a la que se inscribieron 50.000 personas. El viernes 12 de abril, el papa se trasladará a Santa Cruz de Tenerife. A las 09:30 horas, tendrá lugar el encuentro con migrantes del centro “Las Raíces”, con saludo del pontífice. A las 12:15 horas, León XIV pronunciará la última homilía de su viaje a España en la misa celebrada en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. A las 15.00 el Pontífice pondrá rumbo a Roma, donde se espera su llegada a las 20:10 horas.

León XIV pide “una paz justa y duradera” El papa pidió por “que se ilumine la conciencia de quieres ejercen la autoridad” para que busquen “una paz justa y duradera”, como expresó tras el rezo del Ángelus ayer. “En este mes de mayo, toda la Iglesia ha alzado una invocación unánime por la paz. Especialmente a través de la oración del Santo Rosario, como una cadena ininterrumpida, ha encomendado a la intercesión de la Virgen María los pueblos atormentados por la guerra”, expresó el pontífice ante los fieles congregados en la plaza de San Pedro. Durante la oración, el papa reflexionó sobre el misterio trinitario como fuente de comunión. “La Trinidad nos hace amar todo y a todos; descubrimos que cada criatura está hecha para la comunión, la relación, el encuentro”, expresó, al tiempo que afirmó que también ayuda a comprender “por qué las divisiones, las polarizaciones y el desprecio de la diversidad traen al mundo destrucción, tristeza y aridez”.