El papa León XIV visita hoy la isla italiana de Lampedusa

El papa León XIV visitará este sábado la isla italiana de Lampedusa, 13 años después del histórico viaje del papa Francisco, quien eligió este enclave como su primer destino tras ser elegido en 2013 para denunciar la tragedia de los migrantes muertos en el Mediterráneo. Lampedusa, situada frente a la costa de Sicilia, se transformó en símbolo de la crisis migratoria por los numerosos naufragios registrados en sus aguas. Entre los más graves figuran los ocurridos en octubre de 2013, cuando más de 600 personas perdieron la vida en apenas una semana.

La visita forma parte de la gira que León XIV realiza por distintas ciudades italianas

La visita forma parte de la gira que León XIV realiza por distintas ciudades italianas. El pontífice permanecerá en la isla unas tres horas y media. Tras aterrizar hacia las 9,00 horas, visitará el cementerio para realizar una ofrenda floral, se detendrá ante la puerta de Europa, monumento dedicado a los migrantes fallecidos, y acudirá al muelle Favaloro para bendecir la placa que lleva el nombre del papa Francisco I.

El sumo pontífice también saludará a un grupo de migrantes y celebrará una misa antes de regresar a Roma. El arzobispo de Agrigento, Alessandro Damiano, considera que este viaje da continuidad al mensaje lanzado por León XIV durante su reciente visita a Canarias contra las mafias del tráfico de personas y refuerza el valor simbólico de Lampedusa como punto de encuentro de la crisis migratoria mediterránea.

Damiano sostiene que la realidad apenas cambió desde la visita de Francisco, ya que las llegadas de migrantes continúan. Aunque los rescates recaen ahora principalmente en la Guardia Costera y la Policía, la Iglesia y los voluntarios siguen intentando “humanizar el desembarque” con pequeños gestos de acogida.

El arzobispo también criticó las devoluciones de migrantes por considerar que contradicen el Evangelio y lamenta que las políticas europeas prioricen la seguridad frente a la acogida.

El pontífice recibe la Medalla de la Libertad de EEUU

El papa León XIV recibió la Medalla de la Libertad del Centro Nacional de la Constitución de Filadelfia y animó a Estados Unidos a renovar su compromiso con los ideales fundacionales del país con motivo del 250 aniversario de su independencia. En un mensaje en vídeo desde el Vaticano, el pontífice agradeció el reconocimiento, concedido por su defensa de la libertad religiosa, de conciencia y de expresión, y pidió reafirmar valores como la dignidad humana, el derecho a la vida, la justicia, la unidad y la paz.

Recordó que el país fue durante dos siglos y medio un referente de libertad

Robert Prevost, primer papa nacido en Estados Unidos, recordó que el país fue durante dos siglos y medio un referente de libertad al acoger a generaciones de inmigrantes y defender ese principio en momentos decisivos de la historia. No obstante, el pontífice admitió que la construcción de una sociedad plenamente justa sigue siendo una tarea inacabada.

Asimismo, destacó que la verdadera grandeza moral de una nación se mide por su capacidad para proteger la vida, especialmente la de los más vulnerables, y elogió la tradición estadounidense de salvaguardar la libertad religiosa y favorecer el diálogo interconfesional.