La Policía británica registra la antigua residencia de Andrés de Inglaterra

La Policía británica intensificó la investigación contra el expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor por sus vínculos con el fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, en un caso que ha desatado una gran polémica en Reino Unido. Ayer las fuerzas de seguridad llevaron a cabo un registro en la Royal Lodge, antigua residencia de Andrés y propiedad de la Casa Real, tras haber registrado previamente otra propiedad en Sandringham, en Norfolk.

Estas acciones se llevaron a cabo después de que Andrés fuera detenido y permaneciera más de once horas en la comisaría de Aylsham, siendo liberado posteriormente. Paralelamente, la Policía Metropolitana de Londres ha comenzado a contactar con todos los guardaespaldas actuales y anteriores del duque de York para recabar información que pueda resultar relevante para la investigación, solicitando que valoren con atención cualquier hecho observado durante su servicio.

Las pesquisas se centran en una supuesta “conducta indebida en el ejercicio de cargo público”, por haber presuntamente facilitado a Epstein información sensible del Gobierno cuando trabajaba como enviado especial de comercio, así como en su posible implicación en un caso de trata de personas.

La detención de Andrés coincidió con su 66º cumpleaños y ocurre semanas después de que la Casa Real iniciara el proceso formal para retirarle sus títulos, incluido el de duque de York, que el propio Andrés renunció en octubre de 2025, argumentando que “las continuas acusaciones” en su contra “distraían” del trabajo del rey y de la familia real. La Policía ha subrayado que, hasta la fecha, no se formularon nuevas acusaciones penales por delitos sexuales, e instó a cualquier persona con información relevante a presentarla, asegurando que todas las declaraciones serán evaluadas con seriedad y tratadas de manera adecuada.

Información confidencial

El caso también investiga la posible entrega de información confidencial por parte de Andrés a Epstein, y la forma en que pudo haber facilitado acceso a documentos sensibles, lo que supondría un riesgo directo para la seguridad del Gobierno del Reino Unido.

Durante los registros, se hizo especial énfasis en recabar documentos y dispositivos electrónicos que pudieran contener pruebas de la presunta entrega de información sensible a Epstein, y en analizar cualquier evidencia que conecte al expríncipe con actividades de trata de personas, así como la forma en que podrían haberse cometido irregularidades en el marco de su labor como enviado especial de comercio.

Además, la Policía solicitó colaboración a quienes trabajaron en el entorno cercano de Andrés para verificar la veracidad de las actividades y comunicaciones que pudieran haber tenido lugar en la Royal Lodge y en Sandringham, tratando de reconstruir cronológicamente los hechos durante los años en que se produjeron los presuntos delitos, mientras mantiene un seguimiento constante de la cobertura pública y mediática para asegurar que la información que se maneja sea precisa y completa.

Trump califica de “triste” la detención del expríncipe

Donald Trump ha subrayado que su preocupación no se limita al príncipe Andrés, sino al impacto que el caso puede tener en toda la familia real británica y su reputación internacional. “Creo que esto refleja de forma negativa sobre todos ellos, y es muy lamentable”, añadió, insistiendo en la tristeza que le provoca la situación.

El expresidente también recordó su relación con el Reino Unido y la cordialidad que mantiene con Carlos III, afirmando que espera recibirlo pronto en Estados Unidos. “Es un hombre fantástico, el rey”, recalcó, mostrando admiración por el monarca y defendiendo la imagen de la institución.

Asimismo, Trump hizo hincapié en que, al haber sido exonerado en asuntos similares, entiende la importancia de ser prudente al hablar del caso. “En cierto modo, soy un experto porque me han exonerado por completo”, señaló, agregando que esta experiencia le permite “hablar sobre ello con mucha amabilidad”.

El magnate republicano también destacó que la detención del príncipe Andrés no solo afecta a la familia real, sino que puede generar repercusiones diplomáticas y mediáticas en Reino Unido y fuera de él, dado el interés internacional que ha tenido el caso.

Por último, insistió en que su comentario busca mostrar empatía y respeto hacia la familia real, evitando emitir juicios sobre las investigaciones en curso. “Es muy triste ver esto y lo que está pasando con su hermano”, concluyó, dejando claro que su intención es reflejar solidaridad y preocupación por el impacto que este proceso judicial del caso Epstein tiene en la monarquía británica y su entorno cercano.