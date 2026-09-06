El pueblo más bonito de España para viajar en septiembre según National Geographic está en Galicia y a 2 horas de Ourense

Septiembre puede ser uno de los mejores meses para descubrir Galicia. El verano comienza a despedirse, pero el buen tiempo todavía permite disfrutar de la costa, mientras los pueblos recuperan parte de su tranquilidad tras los meses de mayor afluencia turística. Hay, además, lugares que viven durante este mes uno de sus momentos más especiales.

Entre todos ellos destaca un pueblo costero, en plena Costa da Morte. National Geographic lo ha escogido como su pueblo más bonito del mes de septiembre y pone el foco en un enclave donde se mezclan paisajes atlánticos, tradición, leyendas y una geología estrechamente vinculada a la cultura gallega.

La publicación describe este municipio como un lugar donde el paisaje adquiere un carácter casi mágico. Su ubicación, rodeado por el océano y expuesto a la fuerza del Atlántico, convierte cada recorrido por la localidad y sus alrededores en una experiencia marcada por el mar.

Un pueblo entre el mar y la Costa da Morte

Se trata de Muxía, una ubicación que ocupa una posición privilegiada sobre una península. Una de las mejores maneras de contemplar su particular emplazamiento es subir hasta el Monte Corpiño, desde donde se obtiene una panorámica del núcleo urbano, el océano y buena parte del entorno.

Desde las alturas puede apreciarse cómo el pueblo parece protegido a los pies del monte frente al viento y las olas. En la distancia también puede distinguirse el faro de Cabo Vilán, mientras que en la zona inferior espera uno de los grandes símbolos de Muxía: el Santuario da Virxe da Barca.

El paseo hacia el santuario puede realizarse por la Rúa da Virxe da Barca, un recorrido tradicionalmente ligado a los peregrinos. Durante el trayecto aparecen algunos de los elementos más conocidos de este paisaje, como la Fonte da Pel, el Mirador Jesús Quintanal y la Pedra dos Namorados.

Otro de los puntos destacados es A Ferida, un enorme monolito de granito de unas 400 toneladas que quedó partido por una grieta. El monumento se convirtió en un símbolo de la tragedia provocada por el Prestige y de la respuesta de la sociedad gallega ante aquella catástrofe.

El santuario y sus piedras mágicas

En Punta da Barca se encuentra uno de los escenarios más singulares de Muxía: el Santuario da Virxe da Barca, situado prácticamente frente al Atlántico.

El templo, de origen antiguo y reconstruido después de sufrir el impacto de un rayo en 2013, está rodeado por enormes formaciones de granito que la tradición relaciona con la leyenda de la llegada de la Virgen en una barca. Turismo de Galicia lo considera escenario de una de las romerías más importantes y vistosas de la comunidad.

Entre las rocas destaca la Pedra de Abalar, vinculada a una antigua tradición según la cual su movimiento y sonido permitían conocer la inocencia de quien se subía sobre ella. También está la Pedra dos Cadrís, a la que la tradición popular atribuye propiedades curativas relacionadas con problemas de espalda y riñones.

Completa este conjunto la Pedra do Temón, asociada simbólicamente al timón de la embarcación de la Virgen. Las tres piedras forman parte de uno de los paisajes más reconocibles de este rincón de la Costa da Morte.

Un faro frente al Atlántico

Junto al santuario se encuentra también el faro de Muxía, cuya principal particularidad no está tanto en su arquitectura como en el lugar que ocupa.

Su posición, prácticamente frente al océano, permite contemplar especialmente el paisaje al atardecer, cuando la luz transforma el entorno y refuerza la imagen de este enclave como uno de los grandes escenarios marítimos de la Costa da Morte.

Septiembre es el mes más especial

Pero si hay una razón por la que Muxía adquiere una dimensión diferente durante septiembre, esa es su Romería da Virxe da Barca.

La celebración, reconocida como Fiesta de Interés Turístico Nacional, se desarrolla alrededor del segundo domingo de septiembre y constituye el momento más multitudinario del año en la localidad. Según National Geographic, puede llegar a reunir a más de 50.000 personas, una cifra que multiplica por diez la población habitual del municipio.

En 2026, las celebraciones se desarrollarán entre el viernes 11 y el lunes 14 de septiembre. Durante esos días se sucederán las misas, procesiones y actos tradicionales, junto a propuestas gastronómicas y festivas como el pulpo á feira, los vermús, los pasarrúas y las verbenas.

El domingo será el día grande. La imagen de la Virgen bajará en procesión hacia el puerto y la jornada estará marcada por la tradicional traca de bombas, descrita por la publicación como la mayor de Galicia.

Así, Muxía reúne en septiembre buena parte de los elementos que hacen singular a Galicia: un paisaje atlántico extremo, tradiciones centenarias, leyendas vinculadas a las piedras, patrimonio religioso y una celebración capaz de transformar por completo durante unos días la vida de un pequeño municipio de la Costa da Morte.