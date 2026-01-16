Un vendedor de móviles recibe un pedido de dispositivos Nokia 16 años después de hacer el pedido

Imagina tener un negocio y realizar un pedido de producto para poder venderlo pero que no te llegue hasta 16 años después cuando ya lo habías dado por perdido. Esto fue lo que le pasó a un revendedor de teléfonos móviles en Libia.

A través de redes sociales se dio a conocer la curiosa historia donde el afectado mostró como abría un paquete con móviles Nokia que había encargado 16 años atrás. El protagonista de la historia declara en el video “son reliquias”.

Antes de que arrancara la Guerra de Libia, que lleva más de tres lustros azotando el país, este comerciante de Trípoli realizó un pedido de teléfonos móviles para su tienda, este incluía dispositivos como los icónicos dispositivos tipo Communicator y elegantes modelos deslizantes, que en su día fueron símbolos de estatus y funcionalidad.

Hoy en día ya son considerados reliquias y es que las cadenas de suministro quedaron paralizadas desde 2011 cuando estalló la guerra, dificultando situaciones cotidianas hasta situaciones como esta mostrada en redes sociales.

Cercanía entre vendedor y comprador

La paralización en Libia fue tan grande con el estallido de la guerra que pese a que tanto vendedor como comprador se encuentran en la ciudad de Trípoli a escasos kilómetros de distancia, el pedido tardó 16 años en llegar.

Y es que el paquete quedó abandonado en un almacén durante todo este tiempo antes de llegar a su destino. En las imágenes observadas en se puede apreciar a los antiguos teléfonos en perfecto estado.