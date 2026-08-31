Récord fatal en España: más de 5.000 muertes por el calor

El calor causó este verano 5.030 muertes en España, la cifra más alta registrada desde que existen datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III, según las estimaciones disponibles.

El registro todavía no está cerrado, ya que quedan cinco semanas para completar la estadística del verano, pero la cifra actual ya supera las 4.789 defunciones atribuidas al calor en 2022, hasta ahora el peor verano de la serie. Por detrás se sitúan 2025, con 3.832 fallecimientos, y 2023, con 3.007.

Evolución histórica y registros anuales

El sistema MoMo, operativo desde el 1 de enero de 2015, identifica las desviaciones entre la mortalidad diaria observada y la esperada a partir de las series históricas de defunciones. También estima las muertes atribuibles a las temperaturas, tanto por frío como por calor, y permite analizar la evolución de estos episodios a lo largo del tiempo.

Con los datos actuales, el verano de 2026 se convierte igualmente en el periodo estacional con mayor mortalidad asociada a temperaturas extremas. Le siguen el verano de 2022, con 4.789 fallecimientos; el invierno de 2022-2023, con 3.869; el verano de 2025, con 3.832; y el de 2023, con 3.007. También aparecen entre los periodos con mayores registros los veranos de 2017, con 2.857 muertes, y 2015, con 2.551.

En el conjunto de 2026, MoMo acumula 6.090 muertes relacionadas con temperaturas extremas, lo que coloca al año en el segundo puesto histórico, cuando todavía quedan tres meses y una semana para cerrar la estadística. Solo 2023 presenta una cifra superior, con 7.780 fallecimientos. En 2025 se contabilizaron 6.039.

Julio y agosto concentran los picos de mortalidad

Julio y agosto de este año también figuran entre los meses con más muertes asociadas al frío o al calor. Julio ocupa el cuarto puesto de una clasificación de 140 meses, con 2.025 fallecimientos, mientras agosto es séptimo, con 1.945 a falta de una semana para completar los datos.

El máximo mensual corresponde a julio de 2022, con 2.217 muertes, seguido de agosto de 2025, con 2.184, y febrero de 2023, con 2.142.

Por semanas, la número 28, entre el 6 y el 12 de julio, registró 796 fallecimientos, mientras que la 34, del 17 al 23 de agosto, contabilizó 673.

El día con más muertes atribuidas al calor continúa siendo el 18 de agosto de 2025, con 185 fallecimientos. En 2026, el máximo diario se alcanzó el 10 de julio, con 142 muertes.

Impacto en Madrid y el resto de comunidades autónomas

La Comunidad de Madrid acumula 267 muertes atribuibles a las altas temperaturas desde mediados de mayo hasta el 26 de agosto, según las estimaciones oficiales. La cifra supone menos de la mitad de los 590 fallecimientos registrados en el mismo periodo de 2025. Los datos sitúan a la región entre los registros más bajos de la serie histórica iniciada en 2015, solo por encima de 2020, cuando se contabilizaron 263 muertes. El máximo corresponde a 2022, con 1.308 fallecimientos.

Julio concentró el mayor número de víctimas, con 121 muertes (el 45,3% del total), seguido de junio, con 93, y agosto, con 53 hasta el día 26.

Del total, 160 fallecidos fueron mujeres y 107 hombres, y la práctica totalidad tenía más de 65 años. Los días con más muertes fueron el 8 y 9 de julio, con 17 y 16, respectivamente.

La primera parte del verano de 2026 ha sido la más cálida desde 1961, con una temperatura media de 24,5 grados en junio y julio.

Además de Madrid, otras comunidades también han registrado una elevada mortalidad asociada al calor. Cataluña y Andalucía encabezan los datos disponibles, mientras Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha y la Comunitat Valenciana presentan cifras destacadas. En conjunto, el impacto varía según la intensidad y duración de los episodios de altas temperaturas.