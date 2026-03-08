La red WiFi 8 ofrecerá más velocidad y mayor eficiencia energética
SEXTA GENERACIÓN
Los fabricantes y desarrolladores aceleran la llegada de las futuras conexiones de sexta generación con tecnologías basadas en redes impulsadas por inteligencia artificial.
El futuro de la conectividad pasa por la inteligencia artificial integrada en las redes, con soluciones tecnológicas que apuntan directamente hacia el desarrollo del 6G y la llegada de WiFi 8, dos tecnologías llamadas a redefinir cómo nos conectamos en los próximos años.
Aunque el 6G aún está en fase de desarrollo, empresas como Qualcomm ya trabajan en sentar sus bases, gracias al uso de procesadores de IA para redes móviles, lo que permite optimizar automáticamente el rendimiento, la cobertura y el consumo energético.
Gracias a las nuevas arquitecturas y al uso de transceptores de radiofrecuencia más eficientes, los modem 6G reducirán el consumo energético en un 30%, además de disminuir el tamaño de los componentes. Además, los proyectos de los fabricantes incluyen modelos 6G con soporte para comunicaciones vía satélite, permitiendo transmitir datos, voz o vídeo incluso en zonas sin cobertura terrestre. Todo ello anticipa una red 6G más inteligente, eficiente y preparada para conectar dispositivos impulsados por IA.
En paralelo, la nueva generación de conectividad inalámbrica con WiFi 8 ya está en pleno desarrollo. Esta tecnología busca responder al crecimiento del tráfico de datos y a la expansión de dispositivos conectados, desde móviles y ordenadores hasta robots y sistemas inteligentes.
WiFi 8 no solo promete velocidad, sino también más estabilidad, menor latencia y una red preparada para entornos dominados por la inteligencia artificial. Entre otros proyectos, el protocolo FastConnect 8800 (en fase de pruebas) ofrece velocidades de hasta 11,6 Gbps gracias a una configuración 4x4, duplicando el rendimiento frente a generaciones anteriores y triplicando el alcance gigabit. También mejora la conexión Bluetooth, elevando su velocidad de transferencia hasta 7,5 Mbps.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
SEXTA GENERACIÓN
La red WiFi 8 ofrecerá más velocidad y mayor eficiencia energética
ESTRUCTURA INTERNA
Cuatro décadas para una visión irrepetible del Sol
ORÁCULO DAS BURGAS
Horóscopo del día: domingo, 8 de marzo
Lo último