Relaciones sociales y longevidad: una clave para vivir más y mejor

La longevidad no solo depende de la dieta atlántica, de la epigenética y de la actividad física, sino que las relaciones sociales también desempeñan un papel fundamental en la salud y en la esperanza de vida. Mantener vínculos afectivos, participar en actividades comunitarias y sentirse parte de una red social activa contribuyen al bienestar físico y emocional, sobre todo en edades avanzadas para desechar esa idea de que llegados a una edad “ya no se sirve para nada” o que “ya no hacemos nada aquí”, como he oído en repetidas ocasiones en mis años de trabajo con personas longevas.

Uno de los principales beneficios de las relaciones sociales es la estimulación cognitiva. La interacción frecuente con otras personas exige poner en marcha procesos mentales como la memoria, la atención, el lenguaje y la capacidad de razonamiento. Conversar, compartir experiencias, participar en reuniones o colaborar en actividades colectivas mantiene el cerebro activo y favorece la reserva cognitiva. A partir de mi práctica en la educación social, y en consonancia con nuestro estudio en Ourensividad, las personas con una vida social más rica presentan un menor riesgo de deterioro cognitivo, lo que contribuye a una mejor calidad de vida durante el envejecimiento.

Las relaciones sociales también están estrechamente vinculadas con el propósito de vida. Sentirse útil para los demás, tener responsabilidades familiares o comunitarias y participar en proyectos compartidos proporciona una sensación de significado y pertenencia. Este propósito actúa como un motor que impulsa a las personas a mantenerse activas, cuidar de su salud y afrontar con mayor resiliencia los desafíos propios de la edad. A lo largo de los años mi observación me ha enseñado que el respeto real no nace de la sobreprotección, sino de la validación. Cuando permitimos que actúen a su ritmo, cuando consultamos su experiencia y respetamos sus decisiones, reforzamos su identidad y su dignidad.

Otro aspecto relevante es la regulación del estrés. La compañía de familiares, amigos y vecinos constituye una importante fuente de apoyo emocional. Compartir preocupaciones, recibir ayuda en momentos difíciles o simplemente sentirse escuchado reduce la sensación de aislamiento y amortigua los efectos negativos del estrés crónico. Este apoyo social favorece un mejor equilibrio emocional y contribuye a disminuir la incidencia de problemas relacionados con la ansiedad y la depresión. En las entrevistas realizadas para el estudio “El fenómeno de los centenarios de Ourense”, la mayoría de los encuestados coincidía en que siempre se sintieron apoyados en alguien para superar los escollos a lo largo de su vida.

Asimismo, las relaciones sociales favorecen el mantenimiento de la inclusión en la comunidad. Participar en asociaciones, actividades culturales, celebraciones locales o iniciativas vecinales permite a las personas mayores seguir formando parte activa de la sociedad. Esta integración fortalece la autoestima, fomenta la autonomía y evita el aislamiento, uno de los principales riesgos para la salud en la vejez.

En este contexto, el entorno rural de la provincia de Ourense constituye un ejemplo especialmente interesante, ya que destaca por tener una de las mayores concentraciones de centenarios de España, y las características sociales de muchas localidades rurales ourensanas parecen desempeñar un papel determinante. La cercanía entre vecinos, la ayuda mutua, las relaciones intergeneracionales, el contacto con lo cotidiano, el fuerte sentimiento de pertenencia a la comunidad y la participación en actividades tradicionales crean una red de apoyo que favorece el bienestar integral de los mayores. En combinación con factores como la dieta atlántica, la actividad física moderada y el contacto con la naturaleza, las relaciones sociales se convierten en uno de los pilares que ayudan a explicar la notable longevidad observada en la provincia.