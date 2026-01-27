La residencia de artistas El Núcleo de la Fundación SZ presenta a sus seleccionados para 2026

Las residencias artísticas El Núcleo, de la Fundación SZ, celebran en 2026 su séptimo año de trayectoria y anuncian a los artistas seleccionados para su nuevo programa en la Yeguada El Espinar, en Segovia. El programa, dirigido por Sara Zaldívar, se ha consolidado como un espacio de investigación, producción y acompañamiento profesional para la creación contemporánea, fomentando el diálogo entre artistas, territorio y contexto, sin ánimo de lucro.

El programa de este año contará con la participación de cuatro creadores, uno por mes, que desarrollarán sus proyectos en un entorno de trabajo intensivo.

Como novedad, y atendiendo a la falta de residencias para comisarios en España, se invita a un curador artístico, que podrá trabajar sobre textos e ideas, así como dar forma a la muestra. El programa culminará con una visita previa colectiva (“vernissage”) el sábado 12 de septiembre, donde se presentarán las obras resultantes de las residencias.

Los artistas seleccionados este año son Sonsoles Masía, Leticia Martínez, Rubén Ojeda e Inés Jarabo, esta última como primera comisaria invitada en participar.

A lo largo de su trayectoria, El Núcleo ha acogido a artistas de proyección nacional e internacional como Regine Schumann, Miler Lagos, Jong Oh, Maillo, Javier Ruiz, Carla Cascales y Alejandra Glez, consolidando una red de creadores que refuerza el posicionamiento del proyecto.