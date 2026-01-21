Los artistas Manuel y Antón Buciños en Ourense: “Se trata de celebrar a dúo el milagro de la vida y el arte”

Hasta el próximo 5 de abril estará abierta al público en el Centro Cultural Marcos Valcárcel la exposición “Buciños + Buciños”. Se trata de noventa piezas expuestas en clave bipersonal por parte de los artistas Manuel y Antón Buciños, padre e hijo. Este singular diálogo entre lo figurativo y lo abstracto proporciona al espectador un goce estético poco común; no se trata solamente de un cruce de caminos entre dos estilos, sino de la intersección de dos vidas que se complementan en el misterio del arte. “Que un creador da súa dimensión escolla esta casa como espazo de referencia é un orgullo para a Deputación”, expresó Luis Menor, presidente de la entidad, refiriéndose a la figura de Buciños padre.

Volúmenes y abstracciones

Pocas veces se tiene la oportunidad de apreciar un discurso artístico que transita de padres a hijos, y de hijos a padres. Manuel y Antón dialogan en este sentido como la familia Holbein o Bruegel, donde cada artista es hijo de su tiempo pero a la vez único e intemporal. Es un flujo circular de emociones que encuentra en los lazos de sangre el mejor de los pretextos.

“Mi hijo y yo llevamos hace ya algún tiempo preparando este encuentro, este mano a mano de estéticas diferentes pero que parten de una misma pasión troncal. Se trata de celebrar a dúo el milagro de la vida y el arte; él con sus paisajes abstractos y sus colores elocuentes, y yo con mis esculturas centradas por lo general en figuras humanas. Debo decir que a lo largo del tiempo hemos aprendido mucho el uno del otro”, confiesa Manuel Buciños visiblemente emocionado.

El público durante su interacción con las obras expuestas | José Paz

Por su parte, Antón Buciños habló del vínculo entrañable que lo une con su padre en los caminos del arte: “Lo que más he aprendido de él es la constancia en el trabajo y el amor hacia lo que estás haciendo. En esta exposición nos damos la mano; mi padre con una muestra de obras de toda una vida, y yo con lo que representa un poco mi trabajo de los últimos años. En su caso hay madera, bronce, piedra todo eso mezclado a una expresión única, y en mi caso, abstracciones de la naturaleza que requieren un espectador atento”.

Manuel y Antón Buciños se complementan en esta exposición como podría complementarse un camino con las nubes que se le arremolinan encima; el camino está hecho de materialidad y sentido; las nubes, abstractas, de formas que mutan en el juego asociativo de la pupila. Corren tiempos difíciles para el arte, pero los Buciño militan en el bando de quienes, a través de un color o una forma, pueden decir como Adriano, el emperador bueno: “Yo me sentía responsable de la belleza del mundo”.