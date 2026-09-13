El rock alternativo se detiene en Ourense durante el Our Fest

La programación de los Concertos do Xacobeo inicia la semana en Santiago y la concluye en Ourense, con la quinta edición del Our Fest, una jornada de música en directo que reunirá seis propuestas que recorren más de cuatro décadas de rock alternativo y diferentes formas de entender la guitarra, la canción y el directo.

Un cartel encabezado por The Jesus and Mary Chain, una de las bandas más influyentes del rock alternativo. Sin dejar de lado a The Dream Syndicate, en una fecha única en España; Triángulo de Amor Bizarro, referentes del rock independiente nacional; The Mystery Lights, en su única fecha de 2026; Fat Dog, con su propuesta de punk, psicodelia y electrónica; y Germán Salto, que acercará hasta Expourense su power pop y música americana.

Nacido en 2022, el Our Fest ha consolidado desde Ourense una identidad propia alrededor de una programación singular dentro del circuito alternativo. La cita es también una oportunidad para descubrir y vivir Ourense alrededor de la música, combinando los conciertos con la cultura termal, el patrimonio y la gastronomía de la ciudad.

También a la quinta edición llega Holanola Lab-Festival, cada vez más consolidado como una de las propuestas más singulares del calendario musical gallego. Un festival que mantiene su apuesta por una programación que combina jazz, soul, funk, blues, folk y músicas de raíz, convirtiendo la capital de Galicia en un punto de encuentro para artistas y públicos en torno a la creación contemporánea y a la tradición musical de Nueva Orleans.

En este 2026, el casco histórico se convierte en un laboratorio de música en directo con los conciertos de Al Blanco&El Peli, Bike Parade, Caamaño&Ameixeiras, Giuliana Monteiro, HolaNola Band (Aurora Nealand, Julián Maeso, Martin Masakowski, Stephen Lands, Rob García y Tom Risco), Jeremy Thal Street Studio, Louis Ford & His New Orleans Flairs, Madisen Ward y Safar Rouh.

La denominada última gran fiesta musical del verano en Galicia está programada en Lugo, la octava edición del Caudal Fest, viernes y sábado. Nombres sobresalientes del indie y pop nacional, una cita imprescindible para los amantes de estes géneros. Un cartel compuesto por artistas como Lori Meyers, Xoel López, Pignoise, Sanguijuelas del Guadiana, Barry B, Ortiga, Siloé, Ultraligera, Carlos Ares, La La Love You, Sexy Zebras, Leire Martínez o Inazio.

Bastantes ediciones menos lleva el festival Son&Mar A Coruña, desde el viernes y hasta el 11 de octubre en el puerto de la ciudad herculina, en tanto a Vigo llega el viernes la banda australiana Hoodoo Gurus, un único concierto en Galicia dentro del ciclo “Bites”. El mítico grupo, formado en 1981 en Sidney, combina garage rock, pop y rock clásico, siendo un referente del rock alternativo de los años ochenta. Con más de cuatro décadas de trayectoria, han publicado varios discos considerados clásicos y han logrado un gran éxito en Australia, además de obtener el estatus de banda de culto a nivel internacional.

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El sábado, Xoldra de Aguiar celebra la cuarta edición con una jornada que recupera la esencia de las fiestas populares gallegas a través de la música, la magia, la fiesta y la gastronomía. La programación comenzará con el espectáculo de magia familiar “Trastadas”, de la mano de Pablo Estévez. A continuación, la fiesta correrá a cargo del grupo de pandereteiras As Lapacaldas do Pereiro de Aguiar, con la colaboración de Airiños dos Foles, en una tarde en la que la música tradicional estará acompañada de una oferta gastronómica. El concierto de Treixadura pondrá el broche de oro a la velada, reforzando el carácter festivo y popular.