Rosalía aplaza tres conciertos en Miami y Orlando por "una emergencia familiar"

La artista catalana Rosalía ha aplazado sus conciertos previstos en las ciudades de Estados Unidos de Miami y Orlando, correspondientes al inicio del tramo norteamericano de su gira Lux Tour, debido a una "emergencia familiar", según ha informado la promotora Live Nation a través de sus redes sociales.

En concreto, la cantante ha pospuesto las actuaciones programadas para este jueves y el sábado en el Kaseya Center de Miami, así como el concierto previsto para el 8 de junio en el Kia Center de Orlando. Rosalía ha pedido disculpas a sus seguidores por las molestias ocasionadas y ha lamentado decepcionar a sus fans, aunque ha señalado que "las circunstancias no le dejan otra opción".

La promotora ha solicitado a los asistentes que conserven sus entradas mientras se trabaja en la reprogramación de las fechas afectadas. Si no hay nuevos contratiempos, la gira retoma su actividad el próximo 11 de junio en Boston.

Lux Tour supone una de las apuestas internacionales más ambiciosas de la artista catalana en los últimos años. La gira incluye varias ciudades de Estados Unidos y Canadá antes de continuar por otros mercados internacionales, consolidando la proyección global de una cantante que se ha convertido en una de las figuras más influyentes de la música actual. Con una trayectoria marcada por éxitos como Motomami, Rosalía ha logrado reunir a millones de seguidores en todo el mundo y afianzar su presencia en los principales escenarios internacionales.

La gira está destacando por una producción de gran formato, con una cuidada puesta en escena que combina música, coreografías y elementos visuales. El espectáculo alterna momentos de gran despliegue técnico con otros más íntimos, en los que la artista repasa algunas de las canciones más importantes de su carrera junto a los temas de su trabajo más reciente.

La suspensión temporal de las primeras fechas estadounidenses supone un contratiempo para una gira que había generado una gran expectación en Norteamérica. Los conciertos de Miami y Orlando estaban llamados a marcar el inicio del tramo americano del tour, una de las etapas clave del recorrido internacional de la cantante.

A la espera de que se anuncien nuevas fechas para las actuaciones aplazadas, tanto Rosalía como la promotora han agradecido la comprensión de los seguidores, que permanecen pendientes de la reanudación de una gira que afronta ahora varios meses de actividad por América.