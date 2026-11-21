ROSALIA durante el photocall de LOS40 MUSIC AWARDS SANTANDER 2026, en el Palau Sant Jordi, a 20 de noviembre de 2026, en Barcelona.

Rosalía ha triunfado este viernes en Los 40 Santander Music Awards 2026 llevándose un total de cuatro premios, incluidos los de Mejor Gira Internacional y Mejor Álbum de España por Lux y su gira.

La cantante, que optaba a siete galardones, ha recibido los reconocimientos en una gala celebrada en el Palau Sant Jordi de Barcelona, en la que la emisora, que celebra sus 60 años, ha reunido a figuras emergentes y consolidadas del pop y la música latina.

También ha obtenido el premio a Videoclip de España por “Berghain”, así como un Golden Award a artista global del año, que ha agradecido con numerosas menciones a su familia —especialmente a sus abuelas y a su hermana Pili—, a su equipo y a todos los artistas españoles de su generación.

Estos cuatro premios se suman a un palmarés que no deja de crecer en las últimas semanas: la artista ganó tres Latin Grammys hace apenas siete días y acumula hasta nueve nominaciones a los premios Grammy que se entregarán el próximo 7 de febrero.

La gala

La ceremonia ha reunido una alineación de nombres locales y, sobre todo, internacionales, que han llevado al Sant Jordi desde la bachata hasta el trap, el reguetón y el pop, con Tony Aguilar, Dani Moreno “El Gallo” y Cristina Boscá como maestros de ceremonias.

El elenco de invitados encargados de entregar las estatuillas ha incluido a la futbolista Patri Guijarro, el cantante y presentador Miki Núñez, las influencers Marina Rivers, Marta Díaz y Lola Lolita, o los periodistas Nerea Pérez de las Heras y Aimar Bretos, entre muchos otros.

Entre el público se ha podido ver al ministro de Cultura, Ernest Urtasun; la consellera de Cultura, Sònia Hernández, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, entre otras autoridades.

Premios y actuaciones

Han inaugurado la gala Lola Índigo y Lucho RK (este último distinguido como Artista Urbano de España) con “El Bachatón de la L” y, a lo largo de la noche, han destacado las actuaciones del canario Quevedo, Mejor Artista Español, que ha hecho levantar a todo el público con sus éxitos “El Baifo” y “La Graciosa”, al igual que Camilo, galardonado como Artista Latino del Año.

El colombiano ha interpretado “El árbol” e “Índigo”, y ha expresado sus ganas de volver al Sant Jordi durante su próxima gira, el 19 de junio, para verlo lleno de gente haciendo “el símbolo de las manitos”.

A su vez, el también colombiano Manuel Turizo ha ganado los premios a Mejor Artista Latino en Directo y a Mejor Colaboración Latina por “Apambichao”, junto a Maluma, aunque sobre el escenario del Sant Jordi ha cantado en directo “Por un pendejo no se llora” y “Como fuera”.

Un dúo que ha subido repetidas veces al escenario ha sido el formado por los dominicanos Romeo Santos y Prince Royce: en un inicio, porque el segundo le ha entregado un Global Icon Award al primero; después, para recoger los premios a Mejor Álbum Latino (Better Late Than Never) y Mejor Canción Latina (“Dardos”), y finalmente para interpretar algunos de sus éxitos, como “Lokita por mí”.

Ryan Castro ha cantado “Brincaito” y “La villa” minutos antes de obtener el galardón a Mejor Colaboración Urbana Latina por “Pa la seca”, junto a Maluma; y Eladio Carrión, que ha regalado al Sant Jordi “Body” y “Mbappé”, ha hecho lo propio alzándose con los premios a Álbum Urbano Latino del Año y Artista Urbano Latino del Año.

También ha habido tiempo para ver a Lola Índigo y Ana Mena con “Pa ti toa

El broche anglosajón lo han puesto, por un lado, Olivia Dean, Mejor Artista y Mejor Disco Internacional por The Art of Loving, y, por otro, Ravyn Lenae, Mejor Canción Internacional con “Love Me Not” y Artista Revelación Internacional.

Otros galardones

Aitana se ha llevado el premio a Canción Española del Año por “Superestrella” y a Mejor Gira de España por el Cuarto Azul World Tour, mientras que la Artista Revelación a nivel español ha sido Chiara Oliver, quien ofreció un concierto sorpresa esta misma semana.

Pablo Alborán, que ha obtenido el premio a Mejor Directo de España, ha aprovechado su intervención para advertir del peligro de la inteligencia artificial en el ámbito creativo: “No dejemos que la IA anule lo humano, abracemos la sensibilidad, que es lo más bonito que hay en el mundo”.

A la vez, en categoría Latina Global, el premio a Mejor Gira ha recaído en el DTMF World Tour de Bad Bunny; el de Artista Revelación, en el chileno Kidd Voodoo, y el de Mejor Videoclip Latino, en Feid por “A xon de que”.

Premios especiales

El Sant Jordi ha coreado a viva voz “A quién le importa” mientras sonaba por los altavoces y Alaska recogía su Golden Award por su trayectoria, y no ha parado de gritar “¡Que canten!” hasta que Estopa, distinguidos con el mismo galardón, han improvisado a capella “Como Camarón” junto a todo el público.

Carlos Vives, que ha interpretado sus éxitos “La bicicleta” y “Robarte un beso”, ha sido reconocido como Global Icon, y Guitarricadelafuente, por su música y su papel en La bola negra, como Fenómeno Cultural del Año.

El artista castellonense se ha mostrado orgulloso de pertenecer a una generación de creadores con miradas muy diferentes que se entrelazan y comparten una misma forma de ver el mundo: “No demos más bolas negras”, ha afirmado.

Horas antes de la gala, en la alfombra roja de los premios, Rosalía, preguntada por las elecciones generales, ha señalado que es un momento delicado y que espera que “todo vaya a mejor”, mientras que Aitana ha apuntado que es importante que los políticos acudan a diferentes lugares donde tengan distinto público.