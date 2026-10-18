Sitges premia a “Sanguine” y su presión laboral

El filme “Sanguine” de la directora francesa Marion Le Corroller, un “body horror” sobre la presión laboral, ganó el premio a mejor película de la Sección Oficial Fantastic del 59 Sitges Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya, dotado con 20.000 euros, anunció el sábado el jurado en rueda de prensa. “Sanguine”, protagonizada por Mara Taquin, cuenta como una médica residente en prácticas en un competitivo servicio de Urgencias de un hospital tiene dificultades para cumplir con las exigencias, al tiempo que comienza a atender a pacientes de su edad con síntomas inusuales y su propio cuerpo experimenta una inquietante transformación.

En su paso por el festival, la directora aseguró que trasladó su experiencia laboral en el mundo de las finanzas a un hospital: “Quería que fuera una película de terror porque lo que viví en las finanzas fue terrorífico”.

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Se trata de la quinta película ganadora en Sitges dirigida por una mujer tras “Surveillance” de Jennifer Lynch (2008), “La invitación” de Karyn Kusama (2015), “El baño del diablo” de Veronika Franz (2024) -codirigida con Severin Fiala- y “La hermanastra fea” de Emilie Blichfeldt (2025). El jurado de la Sección Oficial Fantastic, formado por Gionna A.Nazzaro, Valeria Vegas, Andy Starke, Alex Litvak y Merry Colomer, otorgó el premio a mejor dirección a Joko Anwar por “Ghost in the Cell”; el de mejor interpretación femenina a Jasmine Trinca por “The Spiral” y el de mejor interpretación masculina a Benoit Magimel por “Historias de la noche”. El premio a mejor guión fue el de “Buddy”, de Casper Kelly y Jamie King; el de mejor fotografía para Raphaël Vandenbussche por “Océano Titánico”; la mejor música para Mondo Boys por “River” y los mejores efectos especiales para Hong Jeong-ho por “Colony”.

El jurado entregó su premio especial a “Drag”, de Greg Yagolnitzer y Raviv Ullman, la película producida por Danny DeVito, el premio Citizen Kane a director revelación fue para Adrian Chiarella por “Leviticus”. El premio de la crítica José Luis Guarner de la Sección Oficial Fantastic fue para “The Incomer”, de Louis Paxton, el del jurado Carnet Jove para “Ghost in the Cell”, y el del público para “Wildwood”, de Travis Knight.