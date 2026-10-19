La tecnología cuántica amenaza la integridad de las claves privadas
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Las agencias de seguridad urgen a adoptar la criptoagilidad como un hábito de seguridad proactivo para proteger los datos de los usuarios y verificar la integridad de las comunicaciones.
La llegada de la computación cuántica promete transformar campos clave como la ciencia de materiales y la medicina gracias a un procesamiento exponencialmente superior. Sin embargo, esta misma potencia representa un desafío crítico para la ciberseguridad global.
Ante este panorama, Europol ha hecho un llamado urgente a legisladores y organizaciones para que comiencen a prepararse frente a una tecnología que, aunque aún no tiene una fecha concreta de despliegue masivo, posee el potencial explícito de vulnerar la encriptación estándar sobre la que se asientan la privacidad digital y los mercados financieros.
A través de dos análisis elaborados por su Centro Europeo de Ciberdelincuencia, la agencia policial alerta sobre las principales vulnerabilidades del entorno actual. El riesgo más inmediato recae sobre los activos digitales y las criptomonedas, donde un equipo cuántico lo suficientemente avanzado podría deducir claves privadas a partir de sus correspondientes claves públicas.
Esto facultaría a eventuales atacantes para desviar fondos e intervenir carteras digitales sin autorización. Frente a esto, las funciones hash que sostienen la integridad del ecosistema blockchain se perfilan como capas más resistentes que los algoritmos de firma digital convencionales.
Asimismo, Europol advierte sobre el peligro latente para los datos confidenciales mediante tácticas de recopilación masiva: los ciberdelincuentes podrían estar interceptando y almacenando de manera masiva información cifrada en la actualidad con el fin de descifrarla una vez que la tecnología cuántica esté operativa de manera generalizada. Aunque no hay evidencias de que este procedimiento se ejecute aún a gran escala, la vulnerabilidad real de la información responde al tipo de protocolo y a la gestión de claves empleada por cada entidad.
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