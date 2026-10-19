El telescopio espacial de la ESA, Euclid, halla un nuevo cometa

El telescopio espacial Euclid de la ESA descubrió su primer cometa desconocido, identificado en imágenes tomadas entre el 16 y el 24 de septiembre de 2026. El hallazgo resulta impresionante para una misión diseñada para captar galaxias lejanas y no para seguir objetos veloces del Sistema Solar.

La rapidez de la identificación a la validación demuestra que Euclid puede detectar cometas lejanos al Sol, lo que ayudaría a hallar un objetivo para la futura misión Comet Interceptor. Mikko Pöntinen, de la Universidad de Helsinki, junto al Grupo de Trabajo del Consorcio Euclid, logró el hallazgo mediante un software propio de detección en movimiento: “Me emocionó ver que marcaba una ‘estela’ difuminada. Al predecir su posición, lo encontré en cinco conjuntos de imágenes. Tenía una nube difusa a su alrededor, indicativa de un cometa activo”.

Tras revisar catálogos sin hallar coincidencias, comunicó el hallazgo al Centro de Planetas Menores (MPC). Astrónomos con telescopios terrestres aportaron observaciones y el MPC lo confirmó el 8 de octubre como C/2026 S1 (Euclid). Se encuentra a unos 1.300 millones de kilómetros de la Tierra, trazando un arco sobre el Sistema Solar en una órbita de miles de años.

Euclid evita la franja del cielo rica en cometas para reducir el resplandor del polvo, y su estrategia de observación solo visita cada sección una vez. “Se esperaba que descubriera muy pocos cometas, así que fue una feliz coincidencia”, afirmó Bruno Altieri, miembro del equipo del descubrimiento.