The Rolling Stones preparan nuevo disco y reavivan rumores de gira con posible parada en España

Ronnie Woods, Mick Jagger y Keith Richards, de la banda de rock inglesa "The Rolling Stones", actúan durante el festival British Summer Time en Hyde Park, Londres.

The Rolling Stones han vuelto al centro de la actualidad musical con la inminente llegada de su nuevo single, “Rough and Twisted”, presentado mediante una campaña misteriosa con pistas y coordenadas que llevaron a puntos de venta en Madrid.

El tema servirá como adelanto de un nuevo álbum previsto para julio, producido por Andrew Watt, responsable también de su anterior trabajo Hackney Diamonds (2023). El disco podría incluir material adicional inédito, lo que alimenta la posibilidad de más lanzamientos en el futuro.

¿Parada en España?

En paralelo, crecen los rumores sobre una posible gira internacional con fechas en ciudades como Londres, Las Vegas y Argentina. Según aseguró el promotor Gay Mercader en El Decálogo de Mariskal de Rcok FM, incluso podría haber una parada en España.

Sin embargo, el estado físico de Keith Richards, afectado por artritis, plantea dudas sobre la extensión de futuras giras, aunque el guitarrista sigue activo adaptando su forma de tocar.

Por ahora, toda la atención está puesta en el lanzamiento de “Rough and Twisted” y en si marcará el inicio de una nueva etapa sobre los escenarios.