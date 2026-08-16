Los trucos de las plantas para sobrevivir en la etapa estival

En verano somos nosotros los que buscamos la sombra, bebemos más agua y evitamos salir a las horas de más calor. Las plantas, en cambio, no pueden hacer ninguna de esas cosas. Permanecen en el mismo lugar, bajo el sol y con muy poca lluvia. Y, sin embargo, muchas llegan al final del verano en perfectas condiciones.

¿Cómo lo hacen?

La respuesta está en pequeños trucos que han desarrollado para adaptarse al calor y a la falta de agua.

El romero es un buen ejemplo. Sus hojas son estrechas y duras y ayudan a conservar la humedad. No necesita grandes cantidades de agua para mantenerse verde y aromático durante los meses más calurosos. Algo parecido ocurre con el tomillo, el orégano o la lavanda, plantas que conocemos bien y que parecen estar hechas para el verano.

Quizá nos llame más la atención el color gris o plateado de algunas de ellas. La lavanda, la santolina o el olivo tienen hojas de estos tonos que no son simplemente una cuestión estética. Esa tonalidad ayuda a reflejar parte de la luz y a protegerlas del exceso de calor.

Hay plantas que han encontrado una solución todavía más sencilla: guardar agua para cuando haga falta. Es lo que hacen las plantas suculentas. Sus hojas carnosas funcionan como pequeños depósitos y les permiten pasar largos periodos sin recibir agua.

También hay plantas que durante las horas más calurosas parecen bajar el ritmo. Algunas cierran parcialmente sus hojas o reducen su actividad para evitar perder demasiada agua.

Quienes trabajamos con plantas aprendemos pronto que las más resistentes no siempre son las más llamativas. Muchas veces son precisamente las que parecen más sencillas las que mejor soportan las condiciones difíciles. El romero, el tomillo, la lavanda o la santolina pueden pasar semanas bajo el sol y seguir creciendo cuando otras plantas necesitan mucha más atención.

Pero no todas las plantas resistentes al verano tienen aspecto seco o mediterráneo. Los agapantos, por ejemplo, florecen precisamente durante los meses de calor y pueden soportar bastante bien los periodos secos una vez establecidos. También algunas gramíneas ornamentales y sedums tienen una gran capacidad para adaptarse a las altas temperaturas.

Las raíces también juegan un papel importante. Algunas plantas buscan el agua en profundidad, mientras que otras aprovechan rápidamente la humedad de una pequeña lluvia antes de que vuelva a evaporarse. Cada especie tiene su propia estrategia y, aunque nosotros solo vemos hojas y flores, bajo tierra existe todo un sistema trabajando para mantenerla con vida.

Lo más curioso es que muchas de estas adaptaciones no las apreciamos hasta que llega un verano especialmente caluroso. Entonces es cuando vemos qué plantas siguen verdes, cuáles continúan floreciendo y cuáles parecen no enterarse de que estamos atravesando los días más duros del año.

Capacidad para adaptarse

En nuestros jardines solemos elegir plantas por su color o sus flores, pero también conviene tener en cuenta su capacidad para adaptarse al lugar donde van a vivir. Una planta adecuada para el clima necesitará menos cuidados y tendrá más posibilidades de mantenerse bonita durante todo el verano. Al final, cada planta tiene su manera de enfrentarse al calor. Algunas almacenan agua, otras se protegen del sol, otras reducen su actividad y algunas simplemente esperan a que pasen las horas más duras. Y mientras nosotros buscamos una sombra para refugiarnos del verano, ellas siguen ahí, utilizando sus pequeños trucos para sobrevivirlo.

@achillea.flowers