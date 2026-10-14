Trump difunde un vídeo de IA donde juega con un tigre después del ataque mortal en Reino Unido

El presidente Donald Trump ha publicado un vídeo generado por inteligencia artificial en el que aparece persiguiendo y jugando con un tigre. La publicación, difundida en su red Truth Social dentro de una intensa ráfaga de mensajes nocturnos, se produjo apenas unas horas después de haber compartido la grabación real del ataque mortal sufrido por un hombre que accedió al recinto de este animal en un parque zoológico del norte de Inglaterra.

El vídeo de IA, divulgado al filo de la medianoche, parece parodiar el suceso británico mostrando a Trump ahuyentando al felino y forcejeando amistosamente con él. La secuencia concluye con el mandatario abrazando al animal mientras suena de fondo la canción "The Lion Sleeps Tonight". Acto seguido, Trump compartió otro montaje en el que se comparaba con un león enfrentándose a varias hienas mientras una voz en off lo proclamaba "el rey de la selva". El metraje intercalaba discursos del propio Trump con imágenes de dirigentes demócratas como el expresidente Barack Obama, la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi y el gobernador de California Gavin Newsom, a quienes la narración describía como "chacales y hienas que le ladran y se ríen de él", sentenciando que "de vez en cuando el león tiene que enseñar a los chacales quién es".

La actividad del mandatario continuó con una serie de clips adicionales en los que un narrador aseguraba que Trump ha sido "ungido por Dios" para ser el "cuidador" del mundo, al tiempo que tildaba a sus opositores políticos de "víboras" y "lobos". Estas publicaciones sucedieron a los mensajes lanzados por la tarde durante su viaje a Alaska, donde intervino en un mitin electoral en el Curtis D. Menard Memorial Sports Center de Wasilla —a unos 65 kilómetros al norte de Anchorage—. Desde allí había difundido el vídeo real del ataque mortal ocurrido en el Yorkshire Wildlife Park, cerca de Doncaster, acompañado de la frase: "¡Nunca te metas con la naturaleza! Presidente DJT", seguido de una recopilación de agresiones de animales contra personas con fragmentos aparentemente creados por IA.

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Esta difusión supone el último episodio del uso recurrente de recreaciones digitales por parte de Trump en Truth Social. La mayor polémica hasta la fecha se produjo en abril, cuando compartió una imagen generada por IA en la que aparecía caracterizado como Jesucristo, en pleno enfrentamiento público con el Papa León XIV, lo que provocó un fuerte rechazo social y político —incluso entre destacados miembros del Partido Republicano— que le forzó a borrarla. A finales de julio, publicó otra serie de montajes con amenazas contra Irán y sus terminales petroleras en la isla de Kharg, además de recreaciones posando junto a John F. Kennedy o "salvando" a George Washington. Semanas antes, había divulgado un vídeo de 90 segundos caracterizado como médico diagnosticando el "síndrome de enajenación por Trump" a celebridades críticas como Whoopi Goldberg, Rosie O'Donnell, Robert De Niro, Julia Roberts, Edward Norton o John Leguizamo.