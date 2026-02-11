La Unión Europea advierte a España sobre la regularización de los migrantes

La Comisión Europea ha recordado que la regularización extraordinaria de migrantes en España es competencia del Gobierno de Pedro Sánchez, pero advirtió que su aplicación no debe generar consecuencias negativas para otros países de la UE, como que los beneficiarios se trasladen a otro Estado miembro. El comisario de migración Johannes Brunner insistió en que un permiso de residencia no es un cheque en blanco y que los migrantes irregulares deben ser retornados si se detecta que residen ilegalmente en otro país. Subrayó la necesidad de una gestión migratoria bajo control, segura y legal, equilibrando solidaridad y responsabilidad, y señaló que actualmente solo uno de cada cinco migrantes irregulares es retornado, por lo que urge mejorar la eficacia de los retornos en toda la UE.

El debate en el Parlamento Europeo mostró división: socialistas, verdes e izquierda defendieron la medida, mientras PP, ultraderecha y conservadores criticaron la regularización, alertando de su impacto en otros socios de Schengen y de una posible estrategia política del Gobierno español. La eurodiputada Iratxe García defendió a los migrantes como parte de la comunidad económica y social, mientras que el PP y Vox insistieron en que la regularización debe hacerse de forma consensuada, legal y caso por caso.

La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, resaltó que el verdadero enemigo son quienes explotan y promueven discursos xenófobos y racistas, mientras que la ultraderecha acusó a la Comisión Europea de hipocresía y defendió medidas más estrictas. Por su parte, Irene Montero afirmó que “los papeles son derechos” y criticó que los detractores vean personas como esclavos en lugar de ciudadanos con derechos.

En general, Brunner destacó que las llegadas irregulares a la UE han disminuido gracias a refuerzos fronterizos, sistemas de control de entrada y salida, y políticas más coordinadas, pero insistió en retornos más ágiles y efectivos para garantizar la credibilidad de las políticas migratorias europeas.