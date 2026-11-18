El acoso escolar se ha reducido ligeramente en España en los últimos tres años: La prevalencia general de víctimas de bullying baja del 6,2% en 2023 al 5,4% en 2026 (alrededor de un 13% menos); la de acosadores, del 2,1% al 1,6% (alrededor de un 24% menos); y la de quienes reconocen haberlo solamente presenciado, del 16,8% al 13,4%.

Así lo refleja el “II estudio sobre acoso escolar y ciberacoso en España en la infancia y la adolescencia: 2023-2026”, realizado por la Unidad de Psicología Preventiva de la Universidad Complutense de Madrid, en colaboración con la Fundación ColaCao. En la investigación han participado un total de 21.755 estudiantes de 374 centros educativos de toda España.

Al segregar en función de la etapa educativa y el género, se observa que el descenso en haber ejercido acoso escolar entre 2023 y 2026 solo llega a ser estadísticamente significativo en Educación Secundaria y en las chicas; mientras que, en los chicos, solo es significativo el descenso en victimización en Educación Secundaria.

El análisis de la evolución del ciberacoso se basa en las respuestas a preguntas ya incluidas en 2023, sobre 14 situaciones específicas como víctima o agresor, en las que se encuentra una disminución significativa de situaciones que pueden derivar en ciberacoso en 6 de ellas: mentiras/rumores, motes, hablar mal del aspecto físico, frases o gestos de carácter sexual, bromas sobre la orientación sexual, y quitar el móvil para enviar contenidos que pueden hacerle daño.

El informe detecta un descenso significativo en quienes reconocen haber participado en agresiones online en las chicas, sin cambios significativos en los chicos. Al segregar por etapa, solo desciende en Secundaria.

Víctimas de acoso escolar | La Región

Víctimas presenciales

La victimización presencial es significativamente mayor en Educación Primaria (7,3%) que en Secundaria (4%) y, en 2026, la tasa de víctimas se sitúa en un 5,5% en chicos y un 5,2% en chicas, mientras que en el rol de acosador presencial, la proporción de chicos (2,3%) supera ampliamente a la de chicas (0,9%). En 2026, un 2,2% del alumnado se reconoce víctima de ciberacoso (2,3% en Secundaria y 1,8% en Primaria), un 0,9% reconoce haber acosado en el entorno digital y un 5,7% ha sido testigo. En Educación Secundaria, la victimización por ciberacoso es mayor en chicas (2,7%) que en chicos (2%).

El estudio revela que el patio de recreo y el aula son los espacios donde con mayor frecuencia acontecen las agresiones. En las aulas sin presencia del profesorado, sufren acoso el 35,2% de las víctimas en Primaria y el 46,1% en Secundaria. En el 66,6% de los casos, las agresiones son realizadas por compañeros de la propia clase de la víctima. Además, el 57,9% de los episodios se llevan a cabo en grupo, destacando las agresiones cometidas por 2 o 3 estudiantes (42,6%).

Las agresiones más frecuentes son de tipo verbal y relacional (motes, mentiras o rumores, burlas sobre el aspecto físico y exclusión social). El aspecto físico es el motivo principal al que se atribuye el acoso, señalado por el 50,8% de las víctimas y el 66,4% de acosadores/testigos.

La violencia se relaciona con el color de piel y la inmigración

El “II estudio sobre acoso escolar y ciberacoso en España en la infancia y la adolescencia: 2023-2026” señala que un 47,8% de los acosadores/testigos relaciona el acoso con el color de piel y un 47,9% con el hecho de provenir de otro país. En Secundaria, el 11,5% del alumnado con orientaciones o identidades no normativas sufre acoso escolar, elevándose la cifra al 20,5% en personas transexuales y al 19,8% en personas de género no binario.

Afecta al riesgo de sufrir acoso presencial en alumnado con dificultades de movilidad (19,4%), auditivas (13,8%), visuales no corregibles con gafas (12,1%) y de aprendizaje (9,7%). Asimismo, el riesgo de sufrir acoso aumenta progresivamente según el índice de masa corporal (IMC): 4,5% en peso normal, 6,7% en sobrepeso y 8,9% en obesidad; y el 7,6% del alumnado nacido en el extranjero sufre acoso, frente al 5,1% del nacido en España.

Relacionado Galicia tramita una ley pionera contra el acoso y la violencia digital

El 64,4% del alumnado de Secundaria sitúa el apoyo unánime de la clase a la víctima como la medida más eficaz para detener al agresor; y el 85,2% de los testigos siente pena y deseo de ayudar, pero el 53,7% de los que desearían intervenir declaran no saber cómo hacerlo, mientras que el 41,5% cree saber cómo actuar. Las principales razones que frenan la intervención del grupo son la impotencia (54,9%), el miedo a sufrir acoso (39,4%) y la parálisis emocional (36,7%).

Un 9,7% de la totalidad del alumnado reconoce haberse hecho daño físico intencionadamente en los últimos dos meses.