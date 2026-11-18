La nostalgia política y reivindicativa es una forma extravagante de condicionar la libertad del presente. Resucitar los fantasmas del pasado no funciona con los españoles que sufrieron las consecuencias de la Guerra Civil, no funciona con los pensionistas ni la gente de nivel cultural medio alto. Funciona con los jóvenes indocumentados y manipulados por las redes, con los antisistema ultras, con los activistas de la subvención que no quieren aprender de los errores del pasado. Funciona con los de la acampada de Sol y con los sindicatos subvencionados que se juegan con el cambio sus privilegios.

Esa forma rancia de hacer política huele a alcanfor de armario con carcoma, a tiempos del olvido que parecían enterrados en el avance del progreso, a NO-DO en blanco y negro coloreado de fanatismo histérico. Todo en España es un gran piquete contra la alternancia. Sánchez, los sindicatos y sus socios han convertido la actividad política en un gran piquete electoral que va de la vivienda a la huelga; de Maricarmen a Jordi Wild, que casualmente no preguntó a Sánchez por la corrupción; de la “ley de nietos” al inmovilismo democrático. Al 11-N se le vio demasiada intencionalidad política y electoral con grito incluido de “a las barricadas” iniciado con la coacción de la violencia callejera para estimular la tensión que necesitan las izquierdas a la hora de movilizar a su electorado. Y al 29-N se le ve una peligrosa deriva estimulada por el “Consejo Ministerial de Elecciones” bajo elementos de distorsión como el Sindicato de Inquilinas al amparo de la reivindicación oportunista del acceso a la vivienda.

El rancio piquete que agita la izquierda radical desentierra el hacha de guerra ante el hecho inevitable del cambio y la necesaria regeneración democrática

Sin embargo, a este Sindicato de Inquilinas financiado desde el poder e instrumentalizado por el Gobierno y los sindicatos de clase marisquera se le ha ido la pinza al insinuar la práctica del “tiro en la nuca” del PP y Vox si llegan a gobernar. Semejante barbaridad pretende dinamitar la propia democracia y vulnera la convivencia pacífica cuando todos sabemos que quienes practicaron durante décadas el tiro en la nuca fueron los socios del sanchismo herederos de ETA y, por extensión, de la “kale borroka” callejera que sigue actuando en campaña. Lo acabamos de ver con el ataque al candidato popular Jon Echeverría.

El rancio piquete que agita la izquierda radical desentierra el hacha de guerra ante el hecho inevitable del cambio y la necesaria regeneración democrática. Los piquetes dejan de ser informativos porque usan la violencia para coaccionar a quienes no comulgan con sus ideas ni métodos. Los piquetes que estamos viendo en la España electoral son la nostálgica resurrección de un pasado guerracivilista que no se corresponde con el presente democrático. Los piquetes de la huelga y la campaña no pretenden convencer a los españoles, sino que tratan de imponer su forma de pensar a una mayoría social disidente del régimen. Y eso, lamentablemente, no es talante democrático, sino coacción totalitaria. El sanchismo ha desempolvado el piquete como método de presión e intervencionismo electoral.