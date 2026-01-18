Video | Conductor y copiloto, dormidos a bordo de un Tesla circulando bajo la lluvia en piloto automático

Tesla, compañía fundada por Elon Musk, vuelve a ser protagonista en redes sociales a raíz de un video donde se observa un Tesla Model 3 circulando y manteniendo la distancia en una carretera bajo la lluvia, mientras sus ocupantes son grabados dormidos a bordo del vehículo, gracias a la función de piloto automático.

El video, compartido por el usuario de X Mario Nawfal, muestra al Tesla Model 3 circulando bajo la función de piloto automático FSD (Full Self Driving, por sus siglas en inglés)..

“Increíblemente, aún manejando en una ruta con lluvia, la pareja del Tesla está estadísticamente más segura que la persona del vehículo que graba”, comentó Nawfal en sus redes sociales.

Esta situación además de sorprender a los conductores con los que se iban cruzando por la carretera abre el debate sobre el uso de los vehículos con función de piloto automático como los de la compañía de Elon Musk.

Esto también ha desatado críticas sobre el uso irresponsable de los sistemas de ayuda a la conducción. Usuarios afirman que pese a estos sistemas, la normativa e incluso la propia marca exigen que el conductor se mantenga con los ojos abiertos y las manos en el volante para actuar en caso de ser necesario y que la responsabilidad en caso de accidente sigue siendo del conductor del vehículo.

Datos de la propia Tesla afirman que en Estados Unidos estos registran hasta nueve veces menos accidentes por kilómetro que un coche conducido por el ser humano.