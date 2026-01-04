Vídeo | Lágrimas, gritos y abrazos de venezolanos al despertar y conocer la "captura" de Maduro
Decenas de vídeos virales muestran llantos, abrazos, gritos e incredulidad de venezolanos dentro y fuera del país al conocer la noticia de que Maduro se encontraba fuera de Venezuela.
La madrugada del 3 de enero de 2026 ya forma parte de la historia de Venezuela. Tras los ataques a Caracas y otras ubicaciones del país, la noticia de que Nicolás Maduro había sido "capturado" y enviado a EEUU cogió a muchos venezolanos durmiendo, y sus reacciones al conocerla han inundado las redes sociales.
Los vídeos compartidos muestran a venezolanos reaccionando con emoción desbordada al enterarse de que Nicolás Maduro estaría fuera del país. Acto seguido, las escenas se llenan de llantos, abrazos, gritos y palabras repetidas como “libertad”.
Las reacciones se repiten tanto dentro de Venezuela como en la diáspora: desde Caracas hasta fuera del país, numerosos venezolanos expresan incredulidad y alivio, abrazándose, cayendo de rodillas o simplemente llorando frente a la cámara.
En vídeo
A continuación puedes ver algunas de las reacciones de varios venezolanos al conocer la noticia.
