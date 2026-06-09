Vídeo | La reflexión de un joven ourensano tras ver a León XIV: "Me he dado cuenta de que Dios me llama al sacerdocio"

Las palabras del pontífice han calado hondo en la juventud. Este joven natural de Ourense ha compartido una emotiva reflexión tras escuchar el inspirador mensaje del papa León XIV durante su reciente visita, confirmando públicamente que dará el paso definitivo hacia el sacerdocio. Javier, de tan solo 20 años, se prepara ya para ingresar en el seminario el próximo mes de septiembre, asumiendo su futuro como sacerdote con la ilusión de convertirse en un servidor para las tierras ourensanas.

Un cambio de planes: de la educación física al altar

En una entrevista grabada a bordo de un autobús, Javier confiesa que tomar esta decisión "ha llevado su tiempo y ha tenido sus dificultades", especialmente por lo que implica en el contexto social actual. De hecho, el joven reconoce abiertamente que sus planes iniciales de futuro eran muy distintos a los de la vida religiosa: "En mis planes siempre estuvo tener una familia y, laboralmente, siempre me llamó la atención acabar siendo maestro de educación física."

Sin embargo, tras un intenso proceso, Javier asegura haber sentido con total claridad la llamada de Dios. "Me he dado cuenta de que Dios de verdad me llama al sacerdocio, a ser un servidor, que al final esa es la figura del sacerdote: un pastor que camina con sus ovejas", relata.

El eco del mensaje del papa sobre las vocaciones

El testimonio de este joven ourensano también conecta de forma directa con los discursos que el papa León XIV ha dejado durante sus últimas intervenciones, donde ha hecho especial hincapié en la crisis de vocaciones. Javier subraya que el mensaje del Santo Padre no solo iba dirigido a quienes optan por la vida consagrada, sino también a la importancia del matrimonio tradicional.

"El papa se paró mucho en la vocación al matrimonio, en que los jóvenes no tengan miedo a formar una familia", explica Javier en el vídeo. El futuro seminarista concluye con una reflexión tan lógica como contundente sobre la necesidad de proteger todas las realidades de la Iglesia de cara al futuro: "Pocos sacerdotes va a haber si no hay matrimonios ni familias".