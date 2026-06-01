Más de un centenar de jóvenes ourensanos irán al encuentro con el papa

La diócesis de Ourense cerraba las inscripciones para participar en la visita que el papa León XIV hará a Madrid la próxima semana con 120 participantes.

Viajan chicos y chicas, alumnos del Seminario Menor y completado con otros jóvenes de distintas parroquias de la ciudad"

Según indicaba David Muñoz, responsable de Juventud del Obispado ourensano, “está todo listo. Son 120 jóvenes que participaremos en este encuentro con el papa. Jóvenes que, vienen de todas las partes de la diócesis” y que se desplazarán a Madrid en dos autobuses. “Un autobús que saldrá con un número grande de jóvenes, chicos y chicas, alumnos del Seminario Menor y completado con otros jóvenes de distintas parroquias de la ciudad. Y luego, un segundo bus hará un recorrido ya más por las villas de camino a Madrid, recogiendo a gente”.

A su llegada a la capital, donde “nos reuniremos con otros fieles de Ourense que hacen el viaje por su cuenta debido a sus horarios de trabajo”, continúa Muñoz, “nos alojaremos en la parroquia de los Franciscanos de Nuestra Señora del Rosario”.

“Hay muchos chicos que es su primera vez en la capital del país”, comenta David Muñoz. Por ese motivo, el viaje incluye un pequeño recorrido por la ciudad antes de la vigilia en la Plaza de Lima, donde “hay que estar muy prontito en nuestro sector. Hemos tenido suerte, porque nos ha tocado una zona bastante cerca del Papa”, concluía Muñoz.