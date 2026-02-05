La borrasca Leonardo "inunda" de memes las redes sociales

El tren de borrascas que vive España ha desatado un sinfín de memes y situaciones humorísticas en las redes sociales. Usuarios de distintas partes de España han reseñado cómo se viven tantas jornadas lluviosas. Muchos claman a “la Virgen de la Cueva”, otros le hacen montajes con esculturas y les ponen salvavidas para señalar que “ahora sí la ciudad está preparada”.

Leonardo, la borrasca que actualmente mantiene en alerta a parte de España, estará seguida de alrededor de diez días más de lluvias y, al parecer, un sinfín más de memes que serán publicados.

Un mensaje directo a la Virgen de la Cueva.

Mucho trabajo para la Virgen de la Cueva.

La preparación que piden algunos.

El viento, sin duda, es intenso.

El mal tiempo también sirve para bailar.

La vegetación encuentra sitios peculiares donde crecer.

El temporal pone en duda la pasión por el invierno.

El carnval de Cádiz, desde otro punto de vista.

Son solo algunos ejemplos del sentido del humor con el que muchos usuarios de las redes sociales reflejan el hartazgo que hay en muchas provincias por tantos días seguidos de lluvia y sin ver el sol. Por un lado, el tiempo lluvioso continuado está marcando el día a día de muchos, pero lo peor es en los puntos en los que se están registrando dramas o situaciones muy complicadas y para los que ni con humor son capaces de sobrellevar tanto temporal y sus efectos.