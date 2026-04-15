El enlace AVE de Taboadela sigue “en planificación”

Siete años después de la redacción de los primeros proyectos constructivos, la integración definitiva de la alta velocidad en Ourense sigue pendiente de trámites administrativos. El Gobierno central confirmó, en una respuesta parlamentaria del Senado, que la segunda fase del tramo Seixalbo-Ourense permanece en estado de planificación para actualizar su documentación técnica.

Los proyectos originales datan entre 2019 y 2020. Actualmente, Adif debe licitar nuevos contratos para adaptar estos diseños a la normativa vigente y a la escala de precios actual antes de su aprobación. El Ministerio de Transportes también indicó que prioriza la finalización de la etapa anterior al no ver ahorro de tiempo en el viaje.

Respecto a la ejecución de la Fase 1 (Taboadela-Seixalbo), el subtramo entre el túnel de Rante y la conexión con Seixalbo finalizó sus obras de plataforma en diciembre de 2024. Desde octubre de 2025, se trabaja en la redacción del proyecto para el montaje de la vía, así como en el proyecto de la línea aérea de contacto y los sistemas asociados.