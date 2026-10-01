ELECCIONES MUNICIPALES DE 2027
El PP de Taboadela ya tiene candidato para las municipales de 2027
ELECCIONES MUNICIPALES DE 2027
La gestora local del Partido Popular en Taboadela ha acordado proponer a Andrés Sánchez Rodríguez (Lobios, 1962) como candidato a la alcaldía de cara a las elecciones municipales de mayo de 2027. Con este nombramiento, la formación busca iniciar un proceso de renovación interna y situar al frente de la lista a un perfil profesional procedente de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que reside en el municipio desde hace más de dos décadas.
El recién designado candidato marca entre las prioridades de su proyecto la atención al bienestar de las personas mayores y el impulso a la captación de nuevos vecinos. Sánchez Rodríguez sostiene que la localidad debe sacar partido a su posicionamiento geográfico —situada a tres minutos del polígono industrial de San Cibrao das Viñas y a diez minutos de Ourense— para fijar población y justificar el mantenimiento y la mejora de los servicios públicos básicos.
Para la confección de la lista electoral, el alcaldable plantea integrar una combinación de perfiles con experiencia organizativa y caras nuevas con la meta de articular un equipo de consenso. Por su parte, el presidente provincial del partido, Luis Menor, ha avalado la propuesta al considerarla una alternativa orientada a unificar la base de la formación a nivel local y recuperar la mayoría de gobierno en el ayuntamiento.
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