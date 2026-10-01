El PP de Taboadela ya tiene candidato para las municipales de 2027

La gestora local del Partido Popular en Taboadela ha acordado proponer a Andrés Sánchez Rodríguez (Lobios, 1962) como candidato a la alcaldía de cara a las elecciones municipales de mayo de 2027. Con este nombramiento, la formación busca iniciar un proceso de renovación interna y situar al frente de la lista a un perfil profesional procedente de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que reside en el municipio desde hace más de dos décadas.

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Ejes prioritarios y ubicación estratégica

El recién designado candidato marca entre las prioridades de su proyecto la atención al bienestar de las personas mayores y el impulso a la captación de nuevos vecinos. Sánchez Rodríguez sostiene que la localidad debe sacar partido a su posicionamiento geográfico —situada a tres minutos del polígono industrial de San Cibrao das Viñas y a diez minutos de Ourense— para fijar población y justificar el mantenimiento y la mejora de los servicios públicos básicos.

Para la confección de la lista electoral, el alcaldable plantea integrar una combinación de perfiles con experiencia organizativa y caras nuevas con la meta de articular un equipo de consenso. Por su parte, el presidente provincial del partido, Luis Menor, ha avalado la propuesta al considerarla una alternativa orientada a unificar la base de la formación a nivel local y recuperar la mayoría de gobierno en el ayuntamiento.