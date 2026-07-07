Los 20 bomberos búlgaros ya se forman en Toén

El Centro Integral de Loita contra o Lume de Toén se ha convertido un año más en un referente en la lucha contra los incendios en Europa. La pasada semana llegaron procedentes de Bulgaria un contingente de 20 bomberos forestales para aprender las técnicas utilizadas en Ourense contra los fuegos.

Esta experiencia ya la vivieron los pasados veranos efectivos de Estonia y Países Bajos, siendo muy satisfactoria para los bomberos de estos países. Siguiendo sus pasos, el grupo búlgaro acudió ayer al Centro de Toén para recibir una formación que comprende la teoría y la práctica.

Es la primera vez que este contingente viene a España a formarse, pero el país no es desconocido para el jefe de grupo, Atanas Apostolov, quien ya lo visitó anteriormente por ocio. No es inusual para ellos ir a otro estado en el afán de aprender a combatir el fuego. En el último lustro viajaron en varias ocasiones a Grecia, un territorio históricamente castigado por las llamas.

“Estar aquí es una oportunidad enorme para aprender mucho porque hay enfoques muy diferentes en la lucha contra los incendios forestales”, aseguró Apostolov cuando llegaron a Ourense. Este contingente es el primero que viaja desde Bulgaria hasta Toén este verano, pero no el único.

Una vez que terminen su formación, otro grupo con 20 efectivos del citado país harán el mismo recorrido para recibir las mismas enseñanzas en el Centro Integral de Loita contra o Lume de Toén.