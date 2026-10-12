Vídeo | Un coche arde por completo en Moreiras con la espontánea reacción de uno de los presentes: "Hoy en Callejeros Viajeros..."

Un cortocircuito provocó el incendio de un coche en la noche de este domingo, 11 de octubre, en la parroquia de Moreiras, en el concello de Toén. Sobre las 22:15 horas, un particular alertó a los servicios de emergencia del fuego, que acabó por calcinar por completo el vehículo.

A pesar de lo espectacular de las llamas, el suceso no afectó a otros coches ni al mobiliario urbano, y afortunadamente no provocó daños personales. En las imágenes del incidente se puede ver a los bomberos de O Carballiño realizando labores de extinción y refresco de la zona. Además de los bomberos, hasta el punto también se desplazaron agentes de la Guardia Civil y efectivos de Protección Civil.

Un coche arde por completo en Moreiras con la espontánea reacción de un testigo: "Hoy en Callejeros Viajeros..."

El incidente dejó paso también a una curiosa frase. En el vídeo del suceso se escucha a uno de los presentes bromear: "Hoy en Callejeros Viajeros, arde Moreiras, recién llegado de la discoteca Paulino en Carballiño".