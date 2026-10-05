TRADICIÓN Y FÉ
Música y devoción en el Rosario de As Ermidas, en O Bolo
TRADICIÓN Y FÉ
La Fiesta y Octava en honor de Nuestra Señora del Rosario congregó este domingo en el santuario de As Ermidas a cientos de devotos, quienes llenaron el templo durante los actos religiosos, pero también al asistir al concierto que ofreció el Orfeón Trives, promovido por la Cofradía Nosa Señora das Ermitas.
Paralelamente a los actos religiosos, el área recreativa del río Bibei acogió la segunda Feira do Rosario, que promueve el Concello y apoya el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Durante toda la mañana, los visitantes de As Ermidas pudieron adquirir productos tradicionales en la veintena de puestos montados por los productores de quesos, aceite, miel, pan, vino, licores y artesanía. La ambientación musical corrió por cuenta del grupo Abertal.
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