El reparto de comida con drones para personas mayores, a prueba en el rural de Ourense

San Xoán de Río se convierte en uno de los puntos clave del proyecto VoaComida, una iniciativa innovadora de la Formación Profesional gallega que busca mejorar la atención a personas mayores en el medio rural mediante el uso de drones. La experiencia, presentada por la Xunta de Galicia en el marco de FP Innova 26, ha tenido en este concello ourensano uno de sus principales escenarios de pruebas. Allí se han realizado ensayos reales para comprobar el funcionamiento de un sistema que permite enviar menús equilibrados a personas que viven solas en zonas de difícil acceso.

El proyecto está liderado por el CIFP Manuel Antonio de Vigo y cuenta con la participación de ocho centros de Formación Profesional y seis familias profesionales. El modelo combina una plataforma web para realizar pedidos con el reparto mediante drones, capaces de llegar tanto a viviendas aisladas como a espacios al aire libre. Las comidas diseñadas en el marco de esta iniciativa siguen criterios nutricionales saludables, utilizan productos de proximidad y apuestan por envases sostenibles. Además, el proyecto incorpora herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial y soluciones logísticas adaptadas a las características del territorio.

Factores adecuados

La elección del concello de San Xoán de Río por los organizadores responde a su perfil demográfico y a la dispersión de su población, factores que lo convierten en un entorno adecuado para probar este tipo de soluciones orientadas a mejorar la calidad de vida en el rural y facilitar así el acceso a los servicios básicos.

Desde el Concello destacan que esta experiencia ha permitido situar al municipio como un espacio de referencia en innovación aplicada al medio rural, al tiempo que subrayan el valor de poner la tecnología al servicio de las personas, especialmente de las más vulnerables.

El proyecto también contaba con la implicación destacada de alumnos de Formación Profesional.