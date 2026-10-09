Los alcaldes de Valdeorras urgen actuar para prevenir riadas

Los alcaldes de O Barco, A Rúa y Vilamartín reclamaron ayer un plan de las administraciones competentes para paliar los efectos de la lluvia que caiga sobre los montes. A su vez, la primera edil de Petín, Raquel Bautista, que no pudo desplazarse al Concello barquense, transmitió su apoyo a los planteamientos de sus homólogos valdeorreses. El regidor anfitrión, Aurentino Alonso, resumió la reclamación de los concellos en la realización urgente de un estudio técnico para paliar situaciones como la del martes, cuando con apenas media hora de agua los arrastres provocaron los desbordamientos del arroyo Mariñán y los ríos Farelos y Leira. “Algún día haberá unha desgracia máis grande!”, apuntó.

Aurentino Alonso incide en la situación de abandono: “Quince meses despois dos incendios que arrasaron 37.000 hectáreas da comarca, seguimos no mesmo, ou case peor. O que se fixo no monte non axuda a correxir os problemas e seguirán ocurrindo, cando o inverno non empezou. Non somos capaces de tomar medidas suficientes e as administracións deben tomar estas medidas”. El regidor expresó una reivindicación: “Un plan moi urxente para reter a terra vexetal que marcha cara ó Sil e un plan que se leva reclamando desde os incendios de 2012 ou 2022 de reforestación, axeitado ao testado e tipo de terreo. Ten que ser urxente pois dentro de pouco o único que imos ver son penedos”.

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La alcaldesa de A Rúa, María González Albert, expuso que el invierno “será peor que o anterior” y criticó la rapidez con que se iniciaron las talas en los montes, que continúan en otoño, a pesar de la lluvia. “Nos parece demencial. A estrutura vexetal desapareceu. As captacións están vendidas”, dijo. “Medio Rural fixo pouca cousa, pero Medio Ambiente fixo cero, na Rúa non se fixo ningún tipo de rexeneración ambiental”, añadió. También tuvo críticas para la Confederación Hidrográfica do Miño-Sil: “Está moi ben poñer barreiras nos cursos de auga, pero os arroios, os acuíferos e as captacións de auga están contaminados polos arrastres. Ao mellor o que Confederación ten que facer é dirixirse á Xunta e dicirlle que está contaminando os cursos de auga”.

Previsión

“Este inverno vai ser especialmente perigoso”, fueron los términos que empleó la alcaldesa de Vilamartín, Sherezade Núñez, antes de asegurar: “O Concello non vai poder garantir a seguridade dos núcleos. Estamos falando de garantir a seguridade da poboación. A día de hoxe estamos igual o peor que fai un ano. A auga potable está comprometida e moitas pontes desaparecerán”. También se refirió a los fondos que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), destinó a la restauración de la masa forestal: “Medio Rural gastou os cartos no que lle pareceu. Se se inviste só en pistas temos un problema”.

La gran mayoría de las comunidades de montes de Valdeorras están conveniadas con la Xunta, convenios que dejan en manos de Medio Rural la gestión de una masa forestal en la que debe reinvertirse el 100 % de los ingresos procedentes de las talas de árboles quemados. “Foi Medio Rural a que apremiou ás comunidades a sacar a madeira”, comentó Núñez. María González, por su parte, criticó a la Xunta: “Só se ocupa das que lle son rendibles económicamente”.

La alcaldesa de A Rúa aludió a las ordenanzas que en otros concellos regulan las talas y avanzó que la Federación Galega de Municipios e Provincias baraja elaborar una ordenanza de talas.