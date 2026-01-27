Alumnos de centros de Italia y Rumanía recorren la comarca de Valdeorras

Diez estudiantes italianos y otros tantos rumanos participan en el programa de intercambio escolar que puso en marcha el Instituto Lauro Olmo, de O Barco de Valdeorras. La expedición llegada de Italia, de la que también forman parte dos profesores, procede del Liceo Rosa Gianturco, de Potenza. A su vez, la desplazada desde Rumanía, en cuyo grupo también participan dos maestros, llegó desde el Colegiul National Pedagogic Mircea Scarlat, de Alexandría.

El centro educativo italiano es el mismo con el que viene realizando el intercambio el Instituto Lauro Olmo a lo largo de los últimos años, siendo este el tercer curso en el que participa, según informaron fuentes municipales. Durante su estancia en tierras valdeorreses, que tendrá una duración de una semana, los estudiantes participarán en un programa de actividades diseñado expresamente para que conozcan tanto el concello barquense como la comarca de Valdeorras.

Por su parte, los alumnos del Instituto Lauro Olmo de O Barco devolverán la visita a los países de origen de los estudiantes de los dos países citados en los próximos días. En Italia y Rumanía convivirán, también durante una semana, con los alumnos que están recorriendo la comarca.

La expedición visitó ayer el Consistorio barquense, siendo recibidos en el salón de actos por el alcalde, Aurentino Alonso, y la concejala de Turismo y Promoción Económica, Alba Rodríguez. Con ellos también estuvo la directora del centro educativo anfitrión, Amparo Quiroga.