Cáritas Diocesana realizó 34 inserciones con su Agencia

Cáritas Diocesana de Astorga, que agrupa a las parroquias del oriente provincial, recibió hace un año el visto bueno del Sistema Nacional de Empleo para ser Agencia de colocación. Desde entonces, logró realizar 34 inserciones laborales, de las cuales 27 correspondieron a mujeres y 4 a hombres (algunas personas tuvieron más de una inserción, lo que explica la diferencia con el total).

Los sectores con mayor número de inserciones fueron trabajadoras del hogar, limpieza, construcción, residencias de mayores, ayuda a domicilio, cocina, costura y floristería. La Agencia de colocación gestionó un total de 46 ofertas de trabajo, con inserciones registradas en O Barco de Valdeorras, Astorga, Bembibre y Ponferrada.

Desde Cáritas destacan que el balance del primer año es positivo, no solo por las inserciones y ofertas gestionadas, sino también porque su labor les permitió darse a conocer en el territorio, especialmente entre los ofertantes de empleo.

Acompañamiento personalizado

El conocimiento que la Agencia tiene de las personas que acuden a ella es un valor añadido para las empresas, pues permite una selección de candidatos personalizada. Además, el aumento y la variedad de cursos de formación facilita la capacitación de los participantes en actividades muy diversas.

El programa de Empleo de Cáritas Diocesana de Astorga funciona desde 2001 e integra dos servicios: información y orientación laboral, y organización de cursos. Desde entonces, la ONG ha ayudado tanto a personas a encontrar empleo como a empresas y particulares a cubrir vacantes con candidatos adecuados.

Con la constitución como Agencia de colocación en 2025, Cáritas también actúa como intermediaria entre empleadores y solicitantes, apoyando en la elaboración de currículos, capacitación y orientación laboral. Las personas interesadas pueden contactar con la UPA de O Barco de Valdeorras al 988 320 933, en Astorga al 987 616 796, y en la UPA de Ponferrada al 987 410 324.