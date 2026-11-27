Los vecinos de Valdeorras han puesto en marcha una nueva campaña de recogida de firmas en la plataforma Change.org, esta vez para reclamar una conexión directa en autobús entre O Barco y el Hospital de Ourense. La iniciativa, titulada “Bus directo Valdeorras-Hospital de Ourense: ¡Transporte digno para nuestra salud!”, denuncia las dificultades que afrontan los pacientes de la comarca para acudir a consultas y pruebas en la capital provincial.

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La reivindicación llega en un contexto marcado por los frecuentes, obligados e indeseados desplazamientos a Ourense de pacientes derivados desde el Hospital Comarcal de Valdeorras. La petición considera que los actuales enlaces convierten una consulta médica en una jornada dedicada al viaje. Los usuarios deben viajar hasta la estación de autobuses de Ourense y recurrir después al transporte urbano o a taxis para llegar al hospital, una situación especialmente complicada para mayores, familias con niños y personas sin vehículo propio.

Entre lo solicitado a la Xunta figura una parada directa en el CHUO para los autobuses procedentes de Valdeorras, una llegada antes de las 9.00 horas, y sendos servicios de regreso a mediodía y por la tarde. La Xunta, por su parte, ha señalado que los horarios e itinerarios de los autobuses en Valdeorras, se ajustan a la demanda y los recursos disponibles.