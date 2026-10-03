Los concejales de PP y BNG de Valdeorras votaron juntos dos mociones

Los grupos de PP y el BNG votaron juntos para respaldar una moción popular de apoyo a las familias que cuidan de hijos con cáncer u otra enfermedad de carácter grave, y una nacionalista proponiendo estudiar una candidatura de O Barco o Valdeorras para una factoría de inteligencia artificial. La abstención del PSOE permitió prosperar la propuesta popular y su oposición tumbó la del BNG.

La moción del PP buscó el apoyo del Concello para las familias beneficiarias de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer y otra enfermedad grave (CUME) y a las asociaciones que las representan, reconociendo la dedicación e intensidad de los cuidados que prestan e instando al Gobierno central a prorrogar la prestación más allá de los 26 años cuando la discapacidad supere el 65 %. El portavoz del BNG, Manuel Agra, demandó competencias: “A xestión da dependencia, os Servicios Sociais e a Sanidade deben ser xestionadas desde Galicia. Ben podería pedir o Partido Popular a transferencia total destas competencias”. A su vez, el alcalde del PSdeG-PSOE, Aurentino Alonso, aseguró con rotundidad: “Se está traballando no que plantexan”.

Relacionado Nuevas protestas en demanda de neumólogo en Valdeorras

Xavier Rocha defendió la moción del BNG sobre un estudio preliminar de viabilidad técnica y suelo en el municipio y la comarca para un centro de datos o infraestructura de factoría IA. Desde el PP, José Luis Tamayo respaldó “diversificar nuestra economía”, en tanto que la teniente de alcalde socialista, Margarida Pizcueta, planteó que “o Concello non vai usar os recursos para unha ocurrencia”.