El Consello Regulador lanza dos campañas de promoción en Valdeorras

Un momento del documental filmado en la bodega O Cepado de Rubiá.

La Denominación de Origen Valdeorras dará un nuevo impulso a su estrategia de comunicación este verano con el lanzamiento de dos campañas documentales concebidas para mostrar la esencia de uno de los territorios vitivinícolas más singulares de Galicia.

A través de una narrativa centrada en las personas, el paisaje y la autenticidad, ambas iniciativas buscan acercar al público el trabajo diario de viticultores y bodegas, poniendo en valor el esfuerzo, la dedicación y las historias que hay detrás de cada botella de vino.

LA CAMPAÑA DA CONTINUIDAD AL PROYECTO PEQUEÑOS GIGANTES, ELABORADA CON BODEGUEROS DE VALDEORRAS

La primera propuesta, “Mi pequeño gran terroir”, es una serie documental protagonizada por viticultores de la denominación que muestra la estrecha relación entre el viñedo, la tierra y las personas que la cultivan. Cada episodio refleja una forma de entender el vino basada en la tradición, el conocimiento heredado por las generaciones y el respeto por el entorno.

El primer capítulo está dedicado a Bodegas O Cepado y, durante las próximas semanas, se estrenarán nuevos episodios con otras bodegas y viticultores de la Denominación de Origen Valdeorras.

La segunda campaña, “En busca de lo pequeño”, pone el foco en pequeñas bodegas y nuevos viticultores que han elegido Valdeorras para desarrollar proyectos de menor dimensión, pero con una marcada personalidad. La serie pretende destacar iniciativas que apuestan por la autenticidad, el trabajo artesanal y la recuperación de espacios y formas de elaborar vino.

Ambas campañas documentales dan continuidad a la estrategia comunicativa iniciada por la D.O. Valdeorras en 2026 con el videopodcast “Pequeños y Gigantes”, una iniciativa que, bajo el lema “El valor de lo pequeño”, acercó al público la realidad rural de la comarca a través de conversaciones con enólogos, gerentes de bodegas y viticultores.